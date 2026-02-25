Dólar acompanha inversão do Ibovespa e zera perdas

O dólar opera em leve queda de 0,09% nesta quarta-feira, 25, chegando aos R$ 5,149, às 12h15 (horário de Brasília). Pela manhã, a moeda chegou a cair mais de 0,50%, mas foi reduzindo perdas. Na mínima do dia de hoje, a moeda chegou a R$ 5,11.

No pregão anterior, o dólar fechou a R$ 5,15, menor patamar em quase dois anos. A última vez que o dólar havia fechado em um patamar inferior a esse foi no final de abril de 2024.

No acumulado de 2026, a queda do dólar em comparação ao real já foi de quase 5%, considerando o fechamento da terça-feira, 24, de R$ 5,15.

Para efeito de comparação, o dólar começou 2025 acima de R$ 6 e encerrou o último pregão daquele ano cotado a R$ 5,489, com queda acumulada de 11,18% frente ao real, num movimento alinhado ao enfraquecimento global da moeda americana. Neste início de 2026, a tendência não apenas se manteve como se intensificou.

A continuidade da desvalorização reflete uma combinação de fatores externos e domésticos. No cenário internacional, pesa a revisão da confiança histórica dos investidores na moeda americana e nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Por que o dólar cai?

A leitura de gestores e economistas é que o dólar atravessa um período de desgaste estrutural, pressionado por fatores internos e externos aos Estados Unidos.

Para Enrico Cozzolino, CEO da Zermatt Partners, a confiança quase automática na moeda americana começa a ser questionada. Ele avalia que a saída recente de capital estrangeiro dos EUA, somada às incertezas sobre a trajetória da inflação e da dívida pública, vem sustentando um movimento de desvalorização do dólar há algum tempo.

Na análise do estrategista, as políticas adotadas por Donald Trump também contribuíram para esse cenário. O aumento de tarifas comerciais no ano passado elevou a incerteza sobre os rumos da economia americana e levou investidores a rever posições. Mais recentemente, a decisão da Suprema Corte que derrubou medidas do republicano teria ampliado as dúvidas sobre a força institucional do país.

Felipe Sant’Anna, da Axia Investing, afirma que a sucessão de pacotes tarifários e os ruídos nas relações comerciais com parceiros históricos aumentaram a aversão ao risco, incentivando a migração para ativos como ouro e para outras moedas. Segundo ele, há hoje duas forças atuando na mesma direção: um dólar mais fraco globalmente e uma entrada relevante da moeda no Brasil, impulsionada pelo diferencial de juros.

Com a Selic em 15% ao ano, o Brasil se beneficia do carry trade, estratégia em que investidores captam recursos em países de juros baixos para aplicar onde as taxas são mais altas. Enquanto o Federal Reserve se aproxima do fim do ciclo de aperto monetário, o diferencial segue elevado.

Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, projeta que, mesmo com eventual queda da Selic ao longo do ano, o diferencial em relação aos EUA deve permanecer próximo de 10%. Para ela, o patamar ainda é suficientemente atrativo para sustentar o fluxo para o país. A economista também aponta que o dólar perdeu força globalmente por razões institucionais e geopolíticas.

Nesse contexto, pesa ainda a escalada de tensões no Oriente Médio. A Casa Branca tem intensificado a pressão sobre o Irã, com envio de navios e aviões de guerra à região e declarações mais duras, adicionando um novo componente de incerteza ao cenário internacional.