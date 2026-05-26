Pony AI prevê 3.500 táxis-robôs em 20 cidades até o fim de 2026

A empresa chinesa de tecnologia para veículos autônomos, Pony AI, espera acabar o ano de 2026 com uma frota de 3.500 táxis robôs distribuídos em 20 cidades ao redor do mundo.

Isso corresponde a um aumento de 500 unidades em relação à previsão anterior, quando a companhia publicou os resultados de 2025 em março. Hoje, a frota de táxis-robôs da empresa excede 1.700 unidades.

Para 2026, a Pony AI projeta uma receita 3,5 vezes maior do que a de 2025. No primeiro trimestre de 2026, a empresa registrou receita de US$ 34,3 milhões, um aumento de 145% em comparação com o mesmo período de 2025. De acordo com a empresa, o aumento foi resultado da expansão de soluções inteligentes e de serviços de táxis robôs.

A receita com os táxis-robôs quase quintuplicou entre março de 2025 e março de 2026. A Pony AI atribui a expansão do segmento ao lançamento da frota Gen-7, a sétima geração de táxis robôs da companhia.

A maior parte da receita da Pony AI, US$ 15,5 milhões, provém do segmento soluções inteligentes, que se beneficiou de maiores volumes de remessas de Controlador de Domínio Autônomo (Autonomous Domain Controller) para mercados como robôs varredores, logística e robótica humanoide.

Novo prejuízo líquido

Apesar da elevação da receita, o prejuízo líquido da Pony AI também cresceu. No primeiro trimestre de 2026, as perdas líquidas ficaram em US$ 53,5 milhões, ante US$ 37,4 milhões em 2025. O aumento do prejuízo está relacionado à queda na receita de investimentos e a uma expansão moderada nas despesas operacionais.

Mas a empresa diz ver possibilidade de redução do custo de produção. A Pony AI busca alcançar até metade de 2027 um custo total de materiais (BOM) inferior a 230 mil yuan (o equivalente a R$ 170 mil) para os kits de direção autônoma e o veículo-base. Com isso, a empresa espera fortalecer futuras implantações em larga escala.

Em abril do ano passado, a Pony AI afirmou estar próximo da lucratividade depois de conseguir reduzir em 70% o valor para produção dos veículos autônomos. Na época, os gastos da empresa caíram de US$ 137 mil para US$ 41 mil (o equivalente a R$ 206 mil). Especialistas opinaram que a empresa precisaria alcançar 50 mil veículos para chegar à lucratividade.

Vantagem das startups chinesas

Empresas chinesas, como Pony AI e WeRide têm se destacado no mercado de veículos autônomos e deixado para trás concorrentes dos Estados Unidos.

Análise da BloombergNEF de outubro de 2025 pondera que as chinesas têm superado as estadunidenses em número de projetos de táxis-robôs que avançam para estágio de comercialização, enquanto as dos EUA ficam mais restritas a testes.

Um dos motivos para essa vantagem é o financiamento, que nos Estados Unidos fica por conta do mercado, enquanto na China o governo tem maior protagonismo.

Além disso, as empresas chinesas têm sido mais bem-sucedidas em reduzir custos, em razão da grande cadeia de suprimentos de veículos elétricos e do grande número de talentos em tecnologia.