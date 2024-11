Dólar sobe a R$ 5,9 em meio à dúvidas sobre fiscal e encosta na máxima histórica

O dólar comercial acentuou o movimento de alta na tarde desta quarta-feira, 27, e é negociado com avanço de mais de 2%. A moeda encostou na marca de R$ 5,90 – sua máxima histórica.

Se fechar o dia acima desse patamar, o dólar pode bater os R$ 5,9007 registrados em 13 de maio de 2020, em meio à pandemia de Covid-19.

Dólar hoje

Dólar comercial : + 1,97%, cotado a R$ 5,922

O movimento da moeda acompanha novas dúvidas sobre o pacote fiscal e uma possível ampliação na isenção no imposto de renda.

Após semanas de especulação, o governo confirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará pronunciamento ainda hoje, às 20h30, para anunciar os cortes de gastos propostos pelo governo. A expectativa inicial era de que as medidas gerassem uma economia de cerca de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões em 2025 e até R$ 40 bilhões em 2026.

O que preocupa o mercado é a possibilidade de que os cortes de gastos sejam acompanhados da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela EXAME.

Promessa de campanha de Lula, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda tem forte apelo popular e pode ser uma forma de atenuar o desgaste político do ajuste. Entre as medidas impopulares, estariam a trave imposta ao reajuste do salário mínimo.

Do lado dos investidores, o temor é que a medida minimize os efeitos do aperto fiscal. "Essa sinalização é bastante ruim nesse momento em que todo mundo aguarda o relatório com um anúncio de corte de gastos. O que vem é justamente o contrário, com redução de arrecadação", explica Cristiane Quartaroli economista chefe do Ouribank. "A alta do dólar ela está respondendo muito a essa questão, ainda que não se saiba se ela será efetivada. Trouxe bastante a versão ao risco para o mercado."