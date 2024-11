Pacote fiscal, formação do Governo Trump e prévia do PIB americano: os assuntos que movem o mercado

O assunto mais importante da semana para os investidores é o pacote fiscal. A expectativa é que o anúncio aconteça ainda nos próximos dias. As medidas serão apresentadas para o presidente da Câmara e do Senado. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deve se reunir nesta quarta-feira com Arthur Lira e líderes da Câmara e, amanhã, com Rodrigo Pacheco e líderes do Senado.

O Palácio do Planalto quer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faça um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para explicar o pacote de corte de gastos assim que as medidas forem anunciadas. Haddad ainda avalia com sua equipe se fará a gravação para ser levada ao ar. A informação foi revelada pelo jornal “Folha de S. Paulo”. O ministro também está acertando os detalhes finais do pacote, que deve ser apresentado até o fim da semana.

Impacto econômico do pacote fiscal

O pacote fiscal, que está sendo negociado há semanas pelo governo, visa gerar uma economia de cerca de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões em 2025 e até R$ 40 bilhões em 2026, segundo informações que circulam no mercado.

Na agenda doméstica, o Banco Central divulga as estatísticas do mercado aberto de outubro. No mês anterior, a posição líquida de swap cambial era passiva em US$ 102,8 bilhões. O volume de operações com títulos no Selic caiu 2,7%, totalizando R$ 99,6 bilhões e uma média de 5.987 operações diárias.

À tarde, o Ministério do Trabalho e Emprego apresenta, às 14h30, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referentes a outubro.

Nomeações e agenda nos EUA

Os investidores também acompanham o anúncio de integrantes do governo Trump. O presidente eleito Donald Trump escolheu Kevin Hassett para liderar o Conselho Econômico Nacional, uma função que o coloca no centro das discussões de formulação de políticas do governo, do comércio aos impostos e desregulamentação.

A mudança deixa Trump mais perto de completar sua equipe econômica. Trump fez o anúncio em uma publicação no Truth Social. Na terça-feira, ele também escolheu o advogado Jamieson Greer para atuar como Representante Comercial dos EUA.

Durante o primeiro governo de Trump, Hassett atuou como presidente do Conselho de Consultores Econômicos por dois anos, apoiando os cortes de impostos corporativos e defendendo as tarifas punitivas.

Desafios econômicos à frente

A nomeação ocorreu quando Trump renovou sua promessa de aumentar as tarifas em mais 10% sobre todos os produtos chineses que entram nos EUA e impor tarifas de 25% sobre todos os produtos do México e Canadá. Tal movimento encerraria um acordo regional de livre comércio. Trump deve ser empossado como presidente em 20 de janeiro.

Na agenda americana, investidores acompanham a prévia do PIB referente ao terceiro trimestre de 2024. No último período divulgado, correspondente ao segundo trimestre de 2024, o crescimento do PIB foi de 2,8%. Além disso, o Department of Commerce divulgará a inflação PCE de outubro. Na última divulgação, a variação mensal foi de 0,2%, e em 12 meses ficou em 2,1%. Amanhã, devido ao feriado de Thanksgiving, as bolsas americanas estarão fechadas.

(Com Agências)