Haddad deve anunciar isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil em pronunciamento na TV

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar anunciar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil no pronunciamento que fará nesta quarta-feira, 27, para explicar o pacote de corte de gastos. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela EXAME.

A medida é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vista dentro do governo como uma iniciativa de grande alcance popular, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda pode ser uma forma de atenuar o desgaste que pode ser causado pela trava que será imposta ao reajuste do salário mínimo que entrará no pacote de corte de gastos.

Haddad fará um pronunciamento à nação, em rede de TV aberta, nesta quarta-feira, 27, às 20h30. Seu discurso terá 7 minutos e 18 segundos, de acordo com ofício da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Reunião com líderes do Congresso

Às 17h30, Lula se reunirá com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentar as medidas.

A expectativa é que o governo envie uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei complementar que abarcarão as medidas de ajuste fiscal. Em entrevista recente, Haddad disse haver a possibilidade de que essa PEC seja apensada a outra, como a da Desvinculação de Receitas da União (DRU), cujo prazo de vigência se encerra em 31 de dezembro deste ano e, para ser renovada, precisa de aprovação via emenda constitucional.