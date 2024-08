Disney cresce em receitas e no streaming, mas unidade de parques preocupa

O conglomerado de mídia americano alcançou receitas de US$ 23,1 bilhões entre abril e junho, alta de 3,4% sobre o mesmo período de 2023. O valor fico um pouco acima da previsão dos analistas, que era de US$ 23 bilhões.

O faturamento cresceu 4%, com destaque para sua unidade de entretenimento, que junta cinema e streaming - Divertida Mente 2 alcançou US$ 1,5 bilhão em bilheterias no mundo inteiro, tornando-se a 12ª produção mais rentável de todos os tempos e a animação que mais fez dinheiro nas telonas

Foi a primeira vez que os negócios de streaming conseguiram gerar lucro operacional - no caso, US$ 47 milhões, também contando aí o braço esportivo da ESPN. As plataformas tiveram crescimento de 15% no faturamento neste trimestre.

Disney+, ESPN, parques e previsões

O conglomerado também reportou que alcançou 118,3 milhões de assinantes no Disney+, alta de 1% na comparação anual. A base de assinantes nos EUA e Canadá aumentou 1%; já no mercado internacional ficou estável. A plataforma Hulu, operação da Disney com a Comcast, também registrou alta nos assinantes - 2%.

Já a ESPN viu suas receitas crescerem 5% no período. A unidade de parques temáticos da Disney teve crescimento mais discreto, de 2% no período.

O lucro operacional trimestral da unidade de negócios de parques da Disney caiu 3% em comparação com o ano passado, para US$ 2,2 bilhões. As vendas de produtos de consumo caíram 5% nos parques temáticos em relação ao mesmo período do ano anterior. Em resposta, o grupo disse que planejava "administrar agressivamente" os custos nos parques.