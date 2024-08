Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do filme Os Provocadores, em que um pai desesperado e um ex-presidiário que são colocados juntos para roubar os ganhos ilícitos de um político corrupto. Já no Disney+, estreia da série documental Becoming Karl Lagerfeld, sobre a trajetória do estilista alemão.

Os Provocadores (Apple TV+)

Na trama, Rory (Matt Damon) e Cobby (Casey Affleck) são parceiros relutantes: um pai desesperado e um ex-presidiário que são colocados juntos para roubar os ganhos ilícitos de um político corrupto. Mas quando o assalto dá errado, os dois se veem envolvidos em um turbilhão caótico, perseguidos não apenas pela polícia, mas também por burocratas ignorantes e chefes do crime em busca de vingança. Completamente perdidos, eles convencem a terapeuta de Rory (Hong Chau, indicada ao Oscar por "A Baleia", no elenco de "O Menu") a se juntar à correria pela cidade, quando eles devem deixar suas diferenças de lado e trabalhar juntos para escaparem.

Becoming Karl Lagerfeld (Disney+)

Em 1972, Karl Lagerfeld, é um estilista de 38 anos de moda de pronto-a-vestir, desconhecido do público. O seu encontro com o jovem Jacques de Bascher, um homem estiloso, ambicioso e sedutor, muda tudo. Karl está finalmente pronto para enfrentar o seu amigo, o génio da alta-costura Yves Saint Laurent, e o seu formidável sócio, Pierre Bergé. Glamour, batalhas de egos, comemorações extravagantes e uma paixão destrutiva: testemunhe como Karl Lagerfeld se tornou uma lenda.

The Umbrella Academy (Netflix)

Estreia da quarta temporada. Depois do enorme conflito no Hotel Oblivion, que provocou a redefinição total de sua linha do tempo, os irmãos Hargreeves foram separados. Sem poderes, agora cada um precisa se defender por conta própria e tentar se acostumar com essa nova realidade, e uns se dão melhor do que os outros nessa missão. No entanto, as armadilhas desse estranho mundo novo são difíceis de ignorar por muito tempo. Reginald, pai deles, está vivo, saiu das sombras e ganhou os holofotes, supervisionando um império de negócios poderoso e nefasto. Uma misteriosa associação conhecida como Os Keepers organiza reuniões clandestinas, acreditando que vive em uma realidade falsa e que um grande ajuste de contas está prestes a acontecer. Em meio a essas novas forças estranhas, a Umbrella Academy precisa se reunir pela última vez, colocando em risco a paz instável que custou tanto conseguir, para resolver a situação de uma vez por todas.

Horizon: An American Saga Parte 1 (Max)

Kevin Costner dirige os capítulos um e dois de “Horizon: An American Saga”, uma crônica multifacetada que cobre a expansão da Guerra Civil e a colonização do oeste americano. A produção faroeste explora a atração do Velho Oeste e como ele foi conquistado, e perdido, através do sangue, suor e lágrimas de muitos. Abrangendo os quatro anos da Guerra Civil, de 1861 a 1865, a ambiciosa aventura cinematográfica de Costner levará o público numa viagem por um país em guerra, vivida através das lentes de famílias, amigos e inimigos, todos tentando descobrir o que realmente significa ser os Estados Unidos da América.

One Fast Move (Prime Video)

Wes Neal (KJ Apa), um jovem apaixonado por velocidade, é expulso do exército por causa de corridas de motociclismo. Sem ter para onde ir e com o desejo de se tornar profissional nas corridas, ele procura seu pai distante, Dean Miller (Eric Dane), um ex-campeão de motociclismo, para ser seu treinador. Wes consegue um emprego na loja de motocicletas do antigo mentor de Dean, Abel (Edward James Olmos), e conhece uma garçonete local (Maia Reficco), por quem ele se apaixona. À medida que ele começa a treinar com seu pai, novas feridas são criadas em cicatrizes antigas, enquanto Dean pressiona intensamente seu filho para ser o melhor, colocando pressão em todos os outros relacionamentos na vida de Wes. Wes deve decidir por si mesmo agora o que quer para o seu futuro e, em última análise, o que vale a pena perder para ganhar muito na pista.