Com movimento mais baixo nos parques, Disney oferece desconto em pacotes de ingressos

Diante da crescente insatisfação dos clientes e do declínio da frequência aos parques, o Walt Disney World tem aplicado, discretamente, alguns descontos.

Em maio, a Disney começou a oferecer pacotes de ingressos de três dias com desconto que permitiriam aos clientes visitar Hollywood Studios, EPCOT e Animal Kingdom por US$ 89 por dia, embora os ingressos para o Magic Kingdom ainda precisem ser adquiridos separadamente, de acordo com o Quartz.

Os preços mais baixos dos ingressos, que durarão até 24 de setembro, representam uma queda acentuada em relação ao preço mais alto de todos os tempos, US$ 254, associado a um bilhete válido para uma diária no Park Hopper.

Ao mesmo tempo, a Disney também está tentando reduzir o custo total de uma viagem ao seu resort na Flórida. Uma noite no Disney’s All-Star Movies, Music and Sports Resort pode custar apenas US$ 100, dependendo de quando os hóspedes reservarem sua estadia. Essas quedas representam um desconto de até 27% sobre as taxas normais, de acordo com uma análise da Bloomberg.

Os parques também introduziram novos pacotes de refeições, que reduzem o custo de comer na Disney em 20% a 30%, segundo o mesmo relatório da Bloomberg. O plano de refeições permite que as famílias comprem tickets de refeição para o dia inteiro por US$ 30 por criança e US$ 95 por adulto, que podem ser trocados por algumas refeições e lanches nos parques. A Disney também está oferecendo mais opções de refeições rápidas, comida mais barata para crianças e políticas mais flexíveis nos restaurantes

Os especialistas da Disney citam o aumento do custo das refeições dentro dos parques como um dos vários fatores que levaram ao declínio na satisfação do cliente.

Len Testa – presidente do TouringPlans.com, um site que faz pesquisa com milhares de clientes da Disney anualmente – disse à Bloomberg que os índices de satisfação do cliente caíram de 90% para 60% simultaneamente com a mudança da Disney de jantares à la carte para refeições com preço fixo em muitos de seus restaurantes, alguns deles mais populares.