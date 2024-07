'Divertida Mente 2' se torna a maior bilheteria da Pixar; confira ranking geral

A Pixar está em festa. A animação "Divertida Mente 2" ultrapassou "Os Incríveis 2" e se tornou a maior bilheteria da história do estúdio ao superar a marca de US$ 1 bilhão em bilheterias pelo mundo, de acordo com o Box Office Mojo. A nova animação arrecadou US$ 1,25 bilhão

O filme também superou sua primeira versão de 2015, que arrecadou cerca de US$ 857,6 milhões em todo o mundo.

Será que “Divertida Mente 2” tem chance de se tornar a animação com a maior bilheteria de todos os tempos? Bem, nesse ranking à frente temos “Frozen” (US$ 1,29 bilhão), “Mario Bros: O filme” (US$ 1,36 bilhão) e “Frozen 2” (US$ 1,45 bilhão).

Desde o fenômeno “Barbenheimer” do ano passado – quando “Barbie” e “Oppenheimer” estrearam simultaneamente em 21 de julho – as bilheterias têm sido fracas, sem que um único filme tenha alcançado o status de fenômeno como o sucesso de Greta Gerwig ou o sucesso de Christopher Nolan, que dominou o Oscar. “Divertida Mente 2” preencheu essa lacuna e é o primeiro filme a superar a barreira de um bilhão de dólares desde “Barbie”.

Confira as maiores bilheterias de todos os tempos

1º Avatar (2009)

Bilheteria: US$ 2,923,706,026

2º Vingadores: Ultimato (2019)

Bilheteria: US$ 2,799,439,100

3º Avatar: O caminho da água (2022)

Bilheteria: US$ 2,320,250,281.

4º Titanic (1997)

Bilheteria: US$ 2,264,750,694.

5º Star Wars: O despertar da força (2015)

Bilheteria: US$ 2,071,310,218.

6º Vingadores: Guerra infinita (2018)

Bilheteria: US$ 2,052,415,039.

7º Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021)

Bilheteria: US$ 1,922,598,800.

8º Jurassic World (2015)

Bilheteria: US$ 1,671,537,444.

9º O Rei Leão (2019)

Bilheteria: US$ 1,663,079,059.

10º Os Vingadores (2012)

Bilheteria: US$ 1,520,538,536.