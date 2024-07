Tudo no Disney+: 10 séries premiadas para maratonar na plataforma depois da fusão

O mercado de streamings no mundo anda disputado. Enquanto o preço das assinaturas sobe — e o usuário foca na escolha para decidir qual serviço consegue manter —, as empresas apostam em maneiras de manter seus assinantes. A nova onda do momento é a diversificação de conteúdo, a ver o exemplo da Disney+.

No dia 26 de junho, a plataforma deu um novo passo na América Latina, alguns meses depois do primeiro teste nos Estados Unidos: o serviço de streaming se fundiu com a Star+ e acrescentou em uma única assinatura marcas como Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, ESPN (esportes), 20th Centuries, Searchlights, National Geographic.

A fusão resultou em um catálogo amplamente diversificado, que vai desde séries dramáticas e documentários a conteúdos infantis. Títulos premiados do Star+ e FX, como é o caso de "The Bear", "Abbott Elementary" e "Only Murders in the Building" agora constam na plataforma da Disney+.

10 dias após a fusão, a EXAME POP separou 10 séries premiadas que agora fazem parte do serviço de streaming da Disney. Confira:

The Bear (O Urso)

Sinopse: Carmy luta para transformar a lanchonete da família e a si mesmo enquanto trabalha ao lado de uma equipe rude e difícil que acaba se revelando como sua família escolhida.

Temporadas: 3

Número de episódios: 18

Abbott Elementary

Sinopse: Abbott Elementary é uma série de televisão americana sitcom mocumentário criada por Quinta Brunson para a ABC. É estrelado por Brunson como professora da segunda série na Abbott Elementary, uma escola fictícia predominantemente negra na Filadélfia.

Temporadas: 3

Número de episódios: 47

This is Us

Sinopse: A história da família Pearson começa em 1979, no dia que os trigêmeos Jack, Kate e Randall chegam em casa da maternidade. Revelações sobre os pais Jack e Rebecca surgem nos momentos de amor, mas também de dor, e moldam para sempre a vida de todos.

Temporadas: 106

Número de episódios: 47

Only Murders in the Building

Sinopse: Três vizinhos amantes de investigações criminais se veem envolvidos em um misterioso crime. Motivados pela curiosidade, o grupo decide iniciar uma investigação pessoal para desvendar o enigma e ainda partilham essa jornada em um podcast.

Temporadas: 3

Número de episódios: 30

Impuros

Sinopse: Um bandido ambicioso e um policial alcoólatra estão no centro dessa história de vingança e autodestruição. Siga a trajetória de Evandro do Dendê, um jovem da favela carioca nos anos 1990 cujo principal objetivo ao fazer 18 anos é ganhar seu dinheiro de forma honesta. Porém, quando seu irmão traficante é morto por policiais e a mãe Arlete clama por justiça, Evandro decide buscar vingança.

Temporadas: 5

Número de episódios: 40

Arquivo X

Sinopse: Agentes especiais do FBI investigam casos inexplicáveis conhecidos como Arquivo X. Embora o governo esteja convencido de que os relatórios sejam falsos, os detetives não descansam até que consigam provar a verdade.

Temporadas: 11

Número de episódios: 218

American Horror Story

Sinopse: A série gira em torno dos Harmon, uma família de três que se desloca de Boston para Los Angeles a fim de resolver alguns problemas do passado. O que eles não sabem é que a casa escolhida como nova moradia está assombrada. E não assombrada por pálidos fantasmas amigáveis, mas sim por criaturas demoníacas. Criaturas que têm como hábito não apenas assustar os moradores da residência como também devorá-los. Após morar no local assombroso, o psiquiatra e patriarca da família, Ben, poderá acabar precisando de um psiquiatra para ele mesmo.

Temporadas: 103

Número de episódios: 218

The Walking Dead

Sinopse: Baseado na história em quadrinhos escrita por Robert Kirkman, este drama potente e visceral retrata a vida nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Um grupo de sobreviventes, liderado pelo policial Rick Grimes, segue viajando em busca de uma nova moradia segura e distante dos mortos-vivos. A pressão para permanecerem vivos e lutarem pela sobrevivência faz com que muitos do grupo sejam submetidos às mais profundas formas de crueldade humana. Rick acaba descobrindo que o tão assustador desespero pela subsistência pode ser ainda mais fatal do que os próprios mortos-vivos que os rodeiam.

Temporadas: 11

Número de episódios: 177

Grey's Anatomy

Sinopse: A série médica de enorme sucesso foca em um grupo de jovens médicos do Hospital Grace Mercy West, de Seattle, que começaram a carreira na própria instituição como residentes. Um dos jovens médicos que dá nome ao show, Meredith Grey, é filha de um famoso cirurgião. Meredith luta para manter as relações com seus colegas, especialmente o chefe do centro cirúrgico, Richard Webber, devido ao relacionamento que já existia entre os dois -- Webber teve um caso com a mãe de Meredith na época em que ela era jovem.

Temporadas: 19

Número de episódios: 380

How I Met Your Mother

Sinopse: Ted se apaixonou. Tudo começou quando seu melhor amigo, Marshall, soltou a bomba de que planejava pedir em casamento a namorada de longa data, Lily, uma professora de jardim de infância. Ted percebeu que era melhor se mexer se esperava encontrar o verdadeiro amor. Para ajudá-lo na missão está Barney, um amigo com opiniões sem fim -- e às vezes absurdas --, uma queda por ternos e uma fórmula infalível para conhecer garotas. Quando Ted conhece Robin, tem certeza que é amor à primeira vista, mas o relacionamento esfria e se transforma em uma amizade.

Temporadas: 9

Número de episódios: 208