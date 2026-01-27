Adani e Embraer firmam parceria para fabricar aviões na Índia

O grupo de um dos homens mais ricos da Índia, Gautam Adani, e a fabricante brasileira Embraer firmaram parceria para construir a primeira linha de montagem final (FAL, na sigla em inglês) de aeronaves comerciais no país. A expectativa é que a primeira unidade produzida localmente saia da fábrica em até cinco anos.

O memorando de entendimento assinado entre Adani Enterprises e Adani Defence & Aerospace prevê cooperação nas áreas de fabricação de aviões, cadeia de suprimentos, manutenção e treinamento de pilotos, com foco em jatos regionais.

O projeto está alinhado à agenda Aatmanirbhar Bharat, liderada pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que busca reduzir a dependência externa em setores estratégicos. Para o governo, a iniciativa marca o avanço da Índia de mercado consumidor para produtor de aeronaves.

O secretário de Aviação Civil, Samir Sinha, destacou que a Índia já fornece peças para fabricantes globais em volume superior a US$ 2 bilhões por ano, e que a produção local é o “próximo passo lógico”. O ministro Ram Mohan Naidu classificou o acordo como um “marco” para o setor.

Fábrica terá foco em demanda regional

A localização da unidade será definida nos próximos meses. Segundo Jeet Adani, diretor da Adani Defence, o grupo avalia diferentes regiões e já negocia com potenciais clientes. A Embraer e o conglomerado também ainda estudam qual modelo será produzido.

A Embraer possui hoje cerca de 50 aviões em operação na Índia, atendendo aos segmentos comercial, executivo e de defesa. A companhia aérea regional Star Air, principal cliente da fabricante no país, opera 13 jatos e deve ampliar a frota. A Subha Aviation também negocia compras para uma nova empresa aérea.

Conectividade regional e incentivos públicos

O plano atende à expansão da aviação regional indiana, impulsionada pelo programa UDAN, que prioriza a conexão entre cidades menores. O governo analisa incentivos fiscais para companhias que comprarem aviões produzidos localmente.

Segundo comunicado conjunto, a parceria pretende integrar a engenharia da Embraer com a infraestrutura da Adani em aeroportos, serviços de manutenção e capacitação de pilotos, criando uma cadeia completa de valor para a aviação regional fabricada na Índia.