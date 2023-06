Decisão do Fed, BCE, aquisição da Microsoft bloqueada e o que mais move o mercado

As bolsas europeias operam em alta, enquanto índices futuros americanos operam com sinais mistos nesta quarta-feira, 14. Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a taxa de juros dos Estados Unidos.

Na Europa, as ações de automóveis e construção civil impulsionam o Stoxx 600 no início da manhã. O PIB dentro das expectativas do Reino Unido também é digerido pelos investidores do velho continente. No mercado asiático, a bolsa japonesa registrou sua quinta alta consecutiva, impulsionada pela alta das ações da Toyota. O índice de Hong Kong caiu 0,82%.

Na terça-feira, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram suas maiores altas em 13 meses. O índice Dow Jones subiu 0,43%, enquanto o S&P 500 teve alta de 0,69%. O Nasdaq registrou os maiores ganhos, subindo 0,83%.

Desempenho das bolsas às 7h (de Brasília) :

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,16%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,14%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,20%

FTSE 100 (Londres): + 0,38%

DAX (Frankfurt): + 0,59%

CAC 40 (Paris): + 0,77%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,14%

Decisão do Fed

Os dados do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) divulgados nos Estados Unidos na terça-feira, 13, elevaram a confiança do mercado financeiro de que o Fed irá interromper o ciclo de aperto monetário após dez altas consecutivas.

De acordo com monitor do CME Group, 90% do mercado acredita na manutenção da taxa de juros no intervalo entre 5% e 5,25%.

Além da decisão, a coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, também será crucial para definir o humor do mercado. Investidores ainda não acreditam no fim do ciclo de alta de juros e esperam uma sinalização de Powell sobre os próximos passos do Fed.

BCE

Enquanto o Fed planeja dar uma pausa na alta de juros, o Banco Central Europeu deve começar a aumentar a sua taxa em mais de 25 pontos-base nessa semana, de acordo com relatório de Fritzi Köhler-Geib, economista-chefe do banco alemão KfW. A decisão do BCE será divulgada na quinta-feira, 15.

Americanas seguirá em alta?

Uma das maiores altas da bolsa da terça-feira, a ação da Americanas disparou após a empresa divulgar informações preliminares da investigação que apontaram que as demonstrações financeiras da empresa vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, o relatório teve como base documentos de achados do comitê independente contratado pela empresa. Até então a explicação para o rombo girava em torno do risco sacado, termo que era pouco conhecido para quem é de fora do varejo e que praticamente entrou no vocabulário popular desde janeiro deste ano. Ontem entrou em cena outro instrumento conhecido do setor: verba de propaganda cooperada (VPC). E a VPC é ainda mais relevante do que o risco sacado do ponto de vista das investigações, segundo apontou a Americanas.

Compra da Activision pela Microsoft com bloqueio temporário

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente, nesta terça-feira, 13, a Microsoft de concluir sua compra de US$ 69 bilhões (R$ 334,8 bilhões) do gigante dos jogos eletrônicos Activision Blizzard, de acordo com um documento judicial.

Bolsa ontem

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, abandonou o rali observado nos últimos sete pregões e fechou em baixa de 0,51%, a 116.742 pontos. Parte da queda se deve ao recuo das ações da Petrobras (PETR3/ PETR4), que caíram 2,81% e 1,51%, respectivamente. O papel da estatal é um dos maiores peso no índice.

Dólar ontem

A moeda norte-americana fechou em queda na terça-feira. O dólar recuou 0,08%, cotado a R$ R$ 4,862, renovando o menor patamar em um ano.