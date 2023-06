Fed: expectativa por interrupção do ciclo de alta de juros ganha força após CPI de maio

Dados do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) divulgados nos Estados Unidos nesta terça-feira, 13, elevaram a confiança do mercado de que o Federal Reserve (Fed) irá interromper o ciclo de alta de juros após dez elevações consecutivas.

CPI de maio dos EUA

Abaixo do esperado pelo terceiro mês seguido, o CPI de maio ficou em 0,1% (ante consenso de 0,2% de alta), resfriando de 4,9% para 4% na comparação anual, a mais baixa desde a medição referente a março de 2021. Desde o pico batido em junho de 2022, a inflação americana já cedeu 5,1 ponto percentual (p.p.). O núcleo do CPI, formado por itens menos voláteis, também diminuiu no período, recuando de 5,5% para 5,3% na comparação anual, como esperado.

Ciclo de alta interrompido

Após a divulgação dos dados desta terça-feira, investidores reduziram significativamente as apostas de mais uma alta de juros do Fed, tornando quase unânime a expectativa de manutenção da taxa de juros no intervalo entre 5% e 5,25%. A probabilidade de uma nova alta de 0,25 p.p. , que era próxima de 21%, caiu para próximo de 7%, enquanto aumentou para 93% a chance de manutenção da taxa de juro, segundo monitor do CME Group..

Espaço para o Fed voltar a subir juros?

Embora tenha crescido a expectativa de que o Fed não irá subir sua taxa de juros nesta semana, investidores ainda não acreditam no fim do ciclo de alta de juros. Para a decisão de julho, por exemplo, a probabilidade majoritária (60,6%) ainda é de a taxa será elevada para entre 5,25% e 5,50%, enquanto a chance de manutenção do intervalo entre 5% e 5,25% é precificada em 35%.

O que alimenta as expectativas de que o trabalho do Fed ainda não esteja resolvido são as declarações de alguns de seus membros,que ainda têm mostrado alguma cautela quanto ao controle da inflação. O presidente do Fed de Minneapolis e membro votante do Fomc, Neel Kashkari, é um dos que sustentam a possibilidade de o Fed ter que voltar a subir juros, mesmo após uma pausa em junho.

"Se nós pularmos junho, não significa que nós terminamos o ciclo de aperto monetário. Isso significaria que estamos coletando mais informações", afirmou Kashkari em entrevista recente à CNBC.

A possibilidade de o Fed ter que voltar a subir juros futuramente, no entanto, é rebatida por economistas do Bank of America, que já veem a inflação sob controle. "O mercado ainda acredita que junho será apenas uma pausa no ciclo de alta de juros. No entanto, o mercado de inflação já tem precificado uma trajetória acentuada de desinflação, o que vai na contramão da retórica de membros do Fed que esperam por uma inflação mais persistente nos próximos meses", avaliou o BofA em relatório.