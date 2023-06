Ibovespa oscila com dados de inflação americana; dólar é cotado a R$ 4,85

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, oscila na manhã desta terça-feira, 13. Os investidores reagem aos dados de inflação dos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,1% em maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. A taxa anual caiu de 4,9% para 4%. O resultado anual é o menor desde março de 2021, quando a inflação começou a subir para o que se tornaria o maior nível em 41 anos. Os dados estão em linha com as expectativas do mercado.

Amanhã, os investidores acompanham a decisão do Federal Reserve (Fed). A expectativa é que as autoridades do Banco Central americano estão prontas para respirar depois de mais de um ano elevando as taxas de juros, uma medida que provavelmente será acompanhada por um forte sinal de que estão preparadas para continuar subindo, se necessário for.

Ibovespa

IBOV: +0,19 %, 117.559 pontos

Dólar: -0,29%, R$ 4,853

Bancos

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de ontem também deve impactar nas ações do banco. O STF formou maioria favorável à União e contrária às instituições financeiras no julgamento que discute a incidência do PIS e da Cofins sobre receitas como juros e descontos.

o Santander Brasil (SANB11) informou que vai aguardar a publicação do acórdão para debater medidas e recursos ainda cabíveis. O banco é um dos mais afetados pelo entendimento da Corte e estima o valor total dos processos em R$ 4,5 bilhões, sendo um dos mais impactados do setor pela decisão. Segundo a empresa, alguns pontos não foram apreciados no caso específico do Banco por se tratar de julgamento na modalidade de Repercussão Geral.

Azul

A Azul anunciou o lançamento de uma oferta de troca (exchange offer) de seus títulos com vencimento em 2024 e 2026 (senior notes), para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. A oferta faz parte do plano de estruturação financeira anunciado pela empresa em março. A primeira etapa desse plano foi um acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, anunciado também em março.

A companhia já renegociou com 65% dos detentores de seus títulos de dívida para trocá-los dos vencimentos de 2024 e 2026 para 2029 e 2030, respectivamente. Em maio, a companhia aérea fechou acordo com 95% dos arrendadores de aeronaves. Segundo a companhia, os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similares, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro.

Americanas

AMER3: +8,62%

Uma das maiores altas da bolsa, a ação da Americanas disparou após a empresa divulgar que as informações preliminares da investigação que apontaram que as demonstrações financeiras da empresa vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, o relatório teve como base documentos de achados do comitê independente contratado pela empresa. Assessores jurídicos da companhia e o conselho se reuniram ontem para apresentação do relatório de achados preliminares.

Foram identificados diversos contratos de verba de propaganda cooperada e instrumentos similares, incentivos comerciais usualmente utilizados no setor de varejo, que teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da Americanas como redutores de custo, mas sem efetiva contratação com fornecedores.

Esses lançamentos, feitos durante um “significativo período”, atingiram, em números preliminares e não auditados, o saldo de R$21,7 bilhões em 30 de setembro de 2022. Contrapartidas contábeis desses contratos foram lançadas como redutores da conta de fornecedores, num valor de R$ 17,7 bilhões (números ainda não auditados).

A diferença de R$4,0 bilhões teve como contrapartidas lançamentos contábeis em outras contas do ativo da Americanas. Além disso, para gerar o caixa necessário para a continuidade das operações, a diretoria anterior contratou uma série de financiamentos com bancos dos quais a companhia é devedora, sem as devidas aprovações societárias. Todas foram contabilizadas de forma inadequada, segundo o documento, no balanço de 30 de setembro de 2022 na conta de fornecedores, da seguinte forma: operações de financiamento de compras (risco sacado, forfait ou confirming) de R$18,4 bilhões e operações de financiamento de capital de giro de R$2,2 bilhões.

Que horas abre a bolsa de valores?

A bolsa de valores do Brasil, a B3, opera das 10h às 17h55 segundo o horário de Brasília. Essa negociação ocorre apenas nos dias da semana, de segunda-feira à sexta-feira. Nesse período, é possível escolher ações da bolsa para investir.

Ou seja: o horário de funcionamento da B3 é similar a um horário comercial. Também não há funcionamento nos dias de feriado. Entretanto, alguns ativos específicos possuem horários de negociação diferenciados. Por exemplo: o Mercado a Termo vai das 10h às 17h25.

Além disso, o Índice Futuro do Ibovespa vai de 9h até 17h. A negociação com dólar futuro vai de 9h às 17h. Por fim, a negociação com juros futuros vai das 9h às 16h15, mas possui sessão estendida até as 18h.

Além disso, há ativos que possuem menos tempo de negociação: opções sobre Índice de Ações negociam entre 10h05 e 16h50; já o Mercado de Opções está aberto das 10h05 até 16h55.

Há, ainda, alguns horários específicos de pré-abertura, que ocorrem às 09h45 (15 minutos antes da abertura do mercado).