Como o discurso do Fed mudou a perspectiva para os mercados de bancos e tecnologia

Mercado acompanha balanço da Nvidia como teste decisivo para o futuro das ações de tecnologia

Rally tecnológico desacelera nos EUA com possibilidade de corte de juros ((Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via A)

Vanessa Loiola
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18h15.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 18h30.

A expectativa de cortes nas taxas de juro nos Estados Unidos fortaleceu setores como bancos, mercado imobiliário e indústrias, enquanto o desempenho dos gigantes de tecnologia perdeu fôlego.

O próximo balanço da Nvidia é visto como um divisor de águas para o setor, podendo indicar se a tendência de valorização será retomada ou se haverá uma correção mais ampla, segundo reportagem do The Wall Street Journal.

Enquanto isso, áreas como energia, bancos e mercado imobiliário registraram ganhos superiores a 2% na última semana, impulsionados pela perspectiva de juros mais baixos.

Decisão do setor de tecnologia

Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla — conhecidas como as “Sete Magníficas” — enfrentam questionamentos sobre o potencial da inteligência artificial e maior concorrência de outros segmentos.

O desempenho também é pressionado pelo lançamento do GPT-5 da OpenAI, que não atendeu às expectativas de mercado, aumentando o ceticismo sobre o crescimento da IA.

De acordo com o The Wall Street Journal, o mercado têm demonstrado cautela com o setor, após dados do JPMorgan indicarem que investidores reduziram participação em empresas de tecnologia pela primeira vez em dois meses, com destaque para negociações de Palantir, Alphabet e Broadcom.

A volatilidade recente também é influenciada pela sazonalidade do mercado, já que meados de agosto costuma registrar menor liquidez, amplificando oscilações nas ações de tecnologia.

