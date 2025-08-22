Nvidia e China estão tentando resolver crise de segurança sobre o chip H20, diz CEO

Jensen Huang, CEO da Nvidia, disse que a empresa está em discussões com o governo chinês sobre preocupações de segurança relacionadas ao chip H20 e demonstrou otimismo quanto à resolução do impasse, que teve início no final de julho.

Durante uma breve visita a Taipei, em Taiwan, nesta sexta-feira, 22, Huang agradeceu ao governo dos EUA pela reversão da restrição à exportação do H20, um chip desenvolvido especificamente para o mercado chinês. Ele também reiterou os comentários anteriores da Nvidia, de que o chip não apresenta "vulnerabilidades de backdoor" (acesso secreto não autorizado a sistemas), e expressou surpresa com as preocupações chinesas.

"Sou muito grato ao governo dos EUA, à administração Trump, por ter aprovado as licenças para exportarmos os H20 para a China", disse Huang. "Recentemente, a China levantou questões sobre possíveis backdoors de segurança em nossos chips. Deixamos claro que o H20 não tem backdoors. Nunca teve. Esperamos que nossa resposta ao governo chinês seja suficiente. Estamos em discussões com eles."

Além disso, Huang reafirmou que a venda do H20 para a China não representa uma ameaça à segurança nacional dos EUA, destacando que "é ótimo para a América e também para o mercado chinês."

Quanto à possível venda de chips mais avançados, como os modelos Blackwell, o CEO disse estar em diálogo com o governo dos EUA, uma vez que a decisão não cabe à Nvidia, mas depende da liberação da administração Trump.

Próxima geração de chips

Segundo Huang, o propósito principal da ida a Taiwan foi agradecer aos trabalhadores da TSMC, maior fabricante de chips do mundo, que estão envolvidos com a próxima geração de chips de inteligência artificial. Durante a visita, o CEO mencionou que a Nvidia já enviou seis novos modelos para fabricação na empresa.

Ele também falou sobre os planos da Nvidia para investir no desenvolvimento de novas arquiteturas, como a Rubin, e comentou sobre a possibilidade de, assim como na Intel, o governo dos EUA investir na TSMC, destacando que a empresa taiwanesa é um bom investimento.