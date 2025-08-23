Inteligência artificial é uma bolha? Líderes do setor divergem sobre aquecimento do mercado

A inteligência artificial vive seu auge de popularidade, investimentos e promessas de transformação em todos os setores. Mas, nos bastidores do entusiasmo, cresce o debate: estaríamos repetindo os erros da bolha das pontocom?

CEOs de grandes empresas de tecnologia, investidores e líderes do setor têm opiniões divergentes — alguns veem exagero, outros falam em mudança estrutural.

Abaixo, reunimos as visões de sete nomes influentes no cenário global da IA, com análises que vão do otimismo à cautela sobre o futuro desse mercado em rápida expansão.

Sam Altman, OpenAI

Sam Altman, cofundador da OpenAI e World (Kimberly White/Getty Images)

Sam Altman, CEO da startup OpenAI, chamou atenção ao afirmar que o setor pode estar vivendo uma bolha, ainda que fundamentada. “Quando bolhas acontecem, pessoas inteligentes ficam superanimadas com um fundo de verdade”, disse em entrevista ao site The Verge.

"Estamos em uma fase em que os investidores, como um todo, estão superanimados com a IA? Minha opinião é que sim", afirmou. Segundo ele, embora o entusiasmo esteja inflado, a inteligência artificial continua sendo "a coisa mais importante a acontecer em muito tempo".

Eric Schmidt, ex-Google

Eric Schmidt, ex-CEO do Google (PATRICK T. FALLON/Getty Images)

O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, discorda da tese de bolha. Em julho, durante o RAISE Summit, em Paris, ele defendeu que "é muito mais provável que estejamos vendo uma estrutura industrial totalmente nova", sugerindo que a transformação liderada pela IA é estrutural.

Para Schmidt, o uso intensivo de chips e data centers — em especial com a alta demanda pelos produtos da Nvidia — mostra uma ocupação real da infraestrutura, diferente de períodos anteriores de especulação.

Joe Tsai, Alibaba

Joe Tsai, presidente do Alibaba Group (JP Yim/Getty Images)

Já o cofundador do Alibaba, Joe Tsai, demonstrou preocupação com a corrida pela construção de infraestrutura. No HSBC Global Investment Summit, em março, disse ver "o início de algum tipo de bolha", especialmente relacionada aos investimentos em data centers sob medida.

"Começo a ficar preocupado quando as pessoas constroem data centers sob encomenda", afirmou. Ele mencionou a entrada de fundos com alto volume de capital, o que, segundo ele, pode estar desconectado da real demanda.

Lisa Su, AMD

Lisa Su, presidente e diretora executiva da Advanced Micro Devices (David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images)

Lisa Su, CEO da fabricante de chips AMD, é uma das vozes mais críticas à narrativa de bolha. Em entrevista à revista Time, disse que essa visão é "completamente errada" e limitada por uma análise de curto prazo.

“Acho que é preciso analisar esse arco tecnológico da IA nos próximos cinco anos”, afirmou. "Para aqueles que falam em 'bolha', acho que estão sendo muito limitados em sua visão sobre qual é o retorno do investimento hoje ou nos próximos seis meses".