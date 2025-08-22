Invest

Palantir registra pior semana do ano e investidores lucram mais de US$ 1,6 bilhão

Apesar da queda, a empresa segue com alta acumulada de 106% em 2025 no S&P 500

Ações da Palantir caem 17% e rendem US$ 1,6 bilhão a vendedores a descoberto (Cheng Xin/Getty Images)

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 04h58.

As ações da Palantir Technologies Inc. tiveram uma sequência de seis sessões de perdas, perdendo US$ 73 bilhões em valor de mercado. Os resultados favoreceram os vendedores a descoberto, que lucraram mais de US$ 1,6 bilhão após apostarem contra a ação, segundo dados da S3 Partners LLC e divulgados pela Bloomberg nesta quinta-feira.

Desde que atingiu seu recorde em 12 de agosto, as ações da Palantir caíram mais de 17%, configurando sua pior sequência de perdas desde abril de 2024. Apesar do recuo, a empresa continua sendo a maior valorização do S&P 500 em 2025, com alta acumulada de 106%.

Mercado desfavorável

O interesse a descoberto na Palantir, medido como porcentagem das ações em circulação, caiu de quase 5% há um ano para cerca de 2,5%, indicando que muitos vendedores a descoberto encerraram suas posições durante a alta expressiva da ação.

Especialistas ouvidos pela Bloomberg destacam que a recente queda faz parte de um movimento mais amplo entre empresas de tecnologia de grande capitalização, afetando índices como S&P 500 e Nasdaq 100. Gigantes como Google, Meta e Microsoft recuaram, por exemplo.

Embora a valorização da Palantir neste ano tenha sido impulsionada principalmente pelo apetite dos investidores, há sinais de que os vendedores a descoberto estão gradualmente retomando posições, com aumento de cerca de 10 milhões de ações vendidas desde junho.

Mesmo com a pausa na sequência de perdas, especialistas alertam que novas apostas contra a ação podem continuar à medida que o preço apresenta fraqueza.

