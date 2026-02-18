Com temor sobre IA, empresas de software aceleram balanços

A incerteza do mercado sobre a capacidade das empresas de software de sustentar desempenho diante do avanço da inteligência artificial (IA) levou grandes companhias do setor a antecipar a divulgação de resultados, em uma tentativa de conter a volatilidade e evitar novas quedas nas ações.

O movimento de venda de títulos no setor ficou conhecido como SaaSpocalypse — referência a um suposto “apocalipse” das empresas de software como serviço. Segundo a Bloomberg, a mudança de percepção ameaça transformar elevados volumes de dívida corporativa em um peso adicional para as companhias.

Investidores questionam se a inteligência artificial (IA) representa uma alavanca de crescimento ou um risco estrutural ao modelo de negócios do segmento. E quase US$ 1 trilhão em valor de mercado de empresas globais de software e serviços foi eliminado até 7 de fevereiro.

Mercado volátil impulsiona divulgações

Para proporcionar "clareza em meio a um mercado volátil", a empresa de cibersegurança McAfee relatou que a receita preliminar do quarto trimestre de 2025 foi de US$ 626 milhões, montante praticamente igual na base anual.

O lucro ajustado da empresa caiu 1% para US$ 292 bilhões no quarto trimestre em comparação no ano. No terceiro trimestre, a queda era de 9% devido a investimento pontuais em marketing e ao aumento nas vendas de computadores, indicaram os analistas.

Os títulos não garantidos da McAfee com vencimento para 2030, que giram em torno de US$ 2 bilhões, subiram para US$ 0,85 no dia 9 de fevereiro. Na semana anterior, o valor era de US$ 0,795.

Rocket Software eleva receita e lucro

Já a companhia voltada à modernização da tecnologia da informação (TI) apoiada pela Bain Capital, Rocket Software aumentou em 5,2% sua receita no ano a ano, para cerca de US$ 1,4 bilhão.

Os lucros ajustados da empresa subiram para US$ 850 milhões em 2025 contra US$ 801 milhões em 2024. Os empréstimos de longo prazo da Rocket Software, de US$ 2,7 bilhões em média com vencimento em 2028, estavam cotados em US$ 0,97 na terça-feira, 17.

Impulso nas vendas e credores em defesa

No entanto, quem registrou uma leve queda na receita foi a Perforce Software, cujo indicador saiu de US$ 654 milhões em 2024 para US$ 644 milhões em 2025. Analistas apontam que a empresa pretende impulsionar as vendas incorporando IA em seus produtos.

Muitos credores privados, no entanto, saíram em defesa do setor. Segundo eles, muitos tomadores de empréstimos que podem se beneficiar da IA.

Diante da turbulência no setor, a empresa de análise de dados Cloudera, que costuma manter seus números sob reserva, decidiu comentar o desempenho recente.

Em comunicado publicado em seu site, a companhia informou ter encerrado o quarto trimestre com bom resultado, citando crescimento superior a 50% na comparação anual em novos contratos e expansões, além de avanço consistente na receita recorrente.

No mercado de crédito, o empréstimo a prazo de US$ 2,19 bilhões, com vencimento em 2028, era negociado a US$ 0,94, ante US$ 0,865 em 30 de janeiro. Já o empréstimo de segunda linha, de US$ 500 milhões com vencimento em 2029, estava cotado a US$ 0,78, frente a US$ 0,74 na semana anterior.