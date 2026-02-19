Nestlé supera consenso e negocia venda de divisão de sorvetes

A Nestlé superou as expectativas de analistas ao reportar um crescimento orgânico de vendas de 4% no quarto trimestre, superando o consenso de 3,55% da FactSet, ao mesmo tempo em que anunciou a intenção de vender sua parte na divisão de sorvetes. A empresa já não detinha a totalidade das operações.

Uma parte significativa do "negócio gelado" já era gerida pela Froneri, uma joint venture entre a própria Nestlé e a empresa de investimentos PAI. A venda restante de sua fatia pode ocorrer para essa mesma parceira, que já detém marcas de sorvete como a famosa Häagen-Dazs.

A decisão de dividir o negócio faz parte de um esforço de simplificação da companhia. A estratégia integra um plano amplo da nova liderança da Nestlé para deixar sua estrutura organizacional mais simples e focada em recursos para categorias prioritárias, onde tem marcas mais fortes.

Sob o comando da nova dupla de liderança, com o CEO da marca Philipp Navratil e o presidente do conselho de administração Pablo Isla, a gigante do setor de consumo busca reverter anos de desempenho operacional e valor de mercado abaixo do esperado, segundo fontes ouvidas pela CNBC.

"Estamos acelerando nossa estratégia." Philipp Navratil, CEO da Nestlé

Nestlé quer vender unidade de água

Navratil afirmou ao canal que a empresa está mudando para focar em um portfólio voltado a quatro áreas de negócios lideradas por suas marcas mais fortes.

Além do segmento de sorvetes, as fontes indicam que a Nestlé iniciou formalmente, ainda no primeiro trimestre, o processo para se desfazer de sua unidade de águas.

Essa divisão inclui marcas globais conhecidas globalmente, como Perrier e Henniez. Para o ano de 2026, a empresa estabeleceu como meta um crescimento orgânico das vendas entre 3% e 4%, buscando elevar sua margem de lucro operacional subjacente, que fechou o ano de 2025 em 16,1%, de acordo com fontes da CNBC.

Empresa busca restaurar confiança total

Apesar dos resultados positivos no volume de vendas, a Nestlé enfrenta obstáculos para restaurar a confiança total do mercado. De acordo com as falas das fontes, a companhia teve que recolher do mercado fórmulas infantis, o que também afetou concorrentes como a Danone e a Lactalis.

Isso levou a Nestlé a reservar 1,7 bilhão de francos suíços para itens de reestruturação, decorrentes principalmente deste problema. A orientação de crescimento orgânico da empresa para o futuro já incorpora um impacto negativo de 20 pontos-base devido aos desdobramentos desse recall, informou a CNBC.

O anúncio dos resultados financeiros impulsionou as ações da fabricante do Nescafé e do KitKat, que registraram uma alta de 3% nesta quinta-feira, 19.