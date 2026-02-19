Nestlé supera consenso e negocia venda de divisão de sorvetes

Nestlé: empresa quer vender fatia remanescente em negócio de sorvetes e sua unidade de água. (FABRICE COFFRINI / Colaborador/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07h32.
A Nestlé superou as expectativas de analistas ao reportar um crescimento orgânico de vendas de 4% no quarto trimestre, superando o consenso de 3,55% da FactSet, ao mesmo tempo em que anunciou a intenção de vender sua parte na divisão de sorvetes. A empresa já não detinha a totalidade das operações.
Uma parte significativa do "negócio gelado" já era gerida pela Froneri, uma joint venture entre a própria Nestlé e a empresa de investimentos PAI. A venda restante de sua fatia pode ocorrer para essa mesma parceira, que já detém marcas de sorvete como a famosa Häagen-Dazs.
A decisão de dividir o negócio faz parte de um esforço de simplificação da companhia. A estratégia integra um plano amplo da nova liderança da Nestlé para deixar sua estrutura organizacional mais simples e focada em recursos para categorias prioritárias, onde tem marcas mais fortes.
Sob o comando da nova dupla de liderança, com o CEO da marca Philipp Navratil e o presidente do conselho de administração Pablo Isla, a gigante do setor de consumo busca reverter anos de desempenho operacional e valor de mercado abaixo do esperado, segundo fontes ouvidas pela CNBC.
Navratil afirmou ao canal que a empresa está mudando para focar em um portfólio voltado a quatro áreas de negócios lideradas por suas marcas mais fortes.
Além do segmento de sorvetes, as fontes indicam que a Nestlé iniciou formalmente, ainda no primeiro trimestre, o processo para se desfazer de sua unidade de águas.
Essa divisão inclui marcas globais conhecidas globalmente, como Perrier e Henniez. Para o ano de 2026, a empresa estabeleceu como meta um crescimento orgânico das vendas entre 3% e 4%, buscando elevar sua margem de lucro operacional subjacente, que fechou o ano de 2025 em 16,1%, de acordo com fontes da CNBC.
Apesar dos resultados positivos no volume de vendas, a Nestlé enfrenta obstáculos para restaurar a confiança total do mercado. De acordo com as falas das fontes, a companhia teve que recolher do mercado fórmulas infantis, o que também afetou concorrentes como a Danone e a Lactalis.
Isso levou a Nestlé a reservar 1,7 bilhão de francos suíços para itens de reestruturação, decorrentes principalmente deste problema. A orientação de crescimento orgânico da empresa para o futuro já incorpora um impacto negativo de 20 pontos-base devido aos desdobramentos desse recall, informou a CNBC.
O anúncio dos resultados financeiros impulsionou as ações da fabricante do Nescafé e do KitKat, que registraram uma alta de 3% nesta quinta-feira, 19.