Com novos agentes de IA, Walmart quer bater de frente com Amazon no e-commerce

O Walmart está se preparando para o cliente do futuro. A empresa lançará um conjunto de "superagentes" com tecnologia IA Agentic, sistema de inteligência artificial personalizado para melhorar a experiência de compra dos seus consumidores.

Os superagentes serão o ponto de entrada para todas as interações de IA que esses grupos tiverem com o Walmart, substituindo ferramentas de IA já existentes. Com isso, a gigante do varejo americano espera atrair consumidores que hoje preferem a Amazon e outros portais de venda.

Hoje, a empresa aposta em outros tipos de agentes, como o Sparky, disponível no aplicativo do Walmart como uma ferramenta com tecnologia GenAI. Ele auxilia os clientes a obter sugestões de produtos para uma atividade esportiva, encontrar a tinta certa para sua impressora ou resumir avaliações de produtos.

A ideia é que a nova tecnologia a ser implementada seja capaz de reordenar itens, planejar um evento inteiro, como uma festa de aniversário temática, e oferecer receitas de produtos a partir do conteúdo da geladeira do comprador, afirmou Hari Vasudev, diretor de tecnologia do Walmart nos EUA, em um evento em Nova York.

Diferentes aplicações

Para auxiliar a gestão das unidades físicas, a empresa está desenvolvendo um superagente "Associate", que permitirá com que trabalhadores e funcionários realizem ações como solicitar licença parental ou forneçam aos gerentes de loja informações imediatas sobre os dados de vendas de uma determinada categoria, ou produto com o mínimo de intervenção. A invenção será colocada em funcionamento nos próximos meses.

Para vendedores, fornecedores e anunciantes, o Walmart está desenvolvendo um superagente chamado "Marty", que irá agilizar o processo de integração, gerenciar pedidos e criar campanhas publicitárias. Outro superagente, chamado "Desenvolvedor", será usado para todas as futuras ferramentas de IA a serem testadas, desenvolvidas e lançadas pela empresa.

Com a inovação, a empresa tem sido cobrado acerca de possíveis demissões diante do aumento do emprego da IA no dia a dia da operação. Ainda não há uma clareza, por parte do Walmart, sobre isso. A empresa também está modernizando seus centros de distribuição de comércio eletrônico com automação, o que tem reduzido paulatinamente seu quadro de funcionários.