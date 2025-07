Empresa global do segmento de beleza de luxo faz parceria com brasileira para impulsionar e-commerce

Brasil e Japão têm muitas diferenças culturais, mas quando o assunto é beleza, a procura por produtos de luxo é igualmente alta. Para a multinacional japonesa Shiseido, só o que faltava então para conquistar o mercado brasileiro era uma boa plataforma de e-commerce.

Em parceria com a Infracommerce, especialista em soluções para o mercado digital, a empresa completou a operação das plataformas digitais das marcas Shiseido, NARS e Drunk Elephant com uma experiência de compra aprimorada para o público Brasileiro.

Como a empresa japonesa se adaptou ao Brasil?

Entre as mudanças, destacam-se o desenho de uma nova jornada, do layout da loja virtual à logística de entrega. Para atender às exigências do mercado, o Grupo Shiseido adaptou seus centros de distribuição com monitoramento 24 horas, Inteligência Artificial embarcado, times especialistas no setor e atendimento personalizado com linguagem especializada e horários estendidos

“Trabalhamos com marcas que têm histórias e legados fortes, e nosso papel é traduzir isso para o ambiente digital com excelência e sofisticação”, afirma Gerson Ferreira, diretor de E-commerce e Client Success da Infracommerce.

No luxo, foco é qualidade, mas agilidade é essencial

Segundo a Infracommerce, a implementação da operação da Shiseido exigiu agilidade. Gerson Ferreira da Silva afirma que um dos diferenciais da empresa é justamente a capacidade de entregar projetos complexos em prazos desafiadores, sem comprometer a qualidade da experiência.

“Lançamos a nova loja em tempo recorde, mantendo os padrões técnicos e visuais exigidos por marcas premium. É um equilíbrio entre velocidade, personalização e cuidado”, diz o executivo.

Entre os destaques da nova plataforma estão funcionalidades que permitem ao consumidor escolher produtos com base em visualizações detalhadas e nome dos tons, como no caso da Nars, que, além de tags que sinalizam se a cor do produto é nova.

A marca permite ainda em seu e-commerce que o cliente selecione o tom mais próximo de seu tom de pele, recomendando assim possibilidades de utilizações de cada produto, recomendações para tipos e subtons de peles diversas.

Em Drunk Elephant, é possível selecionar a recorrência de recebimento do produto. O layout foi desenhado para oferecer uma jornada fluida, esteticamente refinada e fiel à identidade da Shiseido.

“Cada detalhe importa para esse público, e é isso que estruturamos: uma operação que entende, acolhe e encanta”, conclui Gerson.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube