Walmart China e Meituan firmam parceria para acelerar entregas e operações digitais

De acordo com informações publicadas pelo portal de notícias chinês, ItHome, o Walmart China e a plataforma de entregas chinesa Meituan anunciaram nesta terça-feira, 17, o estabelecimento de uma parceria estratégica para aprofundar a cooperação em áreas como entrega super rápida, variedade de produtos, operações digitais, engajamento de clientes e marketing digital.

Atualmente, todas as lojas do Walmart na China já estão totalmente integradas à plataforma do Meituan, com suporte para entregas rápidas realizadas pela rede logística da empresa.

Transformação omni-canal e crescimento do e-commerce

Segundo o Walmart China, acelerar a transformação omni-canal é uma das principais iniciativas estratégicas para modernizar suas operações. O comércio eletrônico já representa quase metade dos negócios do grupo no país, e a parceria com a Meituan deverá permitir que mais clientes desfrutem de uma experiência de compra diversificada e adaptada a diferentes cenários de consumo.

Movimentos estratégicos do Walmart e Meituan

Anteriormente, em agosto deste ano, o Walmart vendeu sua participação na JD.com, decisão que, segundo a empresa, visa concentrar recursos no negócio do Walmart China e no Sam’s Club, além de priorizar novos investimentos estratégicos.

Os resultados financeiros do Meituan também refletem o crescimento do setor. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido da empresa foi de RMB 12,86 bilhões, um aumento de 258% em relação ao mesmo período de 2023. O negócio de entrega instantânea do Meituan continuou sua trajetória de crescimento, registrando um aumento de 14,5% no volume de pedidos.

O impacto da parceria no mercado de varejo chinês

A parceria estratégica entre o Walmart China e o Meituan promete impulsionar ainda mais o setor de varejo e entregas rápidas no país. A união das tecnologias digitais com operações logísticas avançadas visa atender às crescentes demandas do consumidor chinês em um mercado cada vez mais competitivo e conectado.



