Com IA, dono da DeepSeek supera fortuna de rivais do ChatGPT e Claude

O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, viu seu patrimônio mais que dobrar depois da rodada de captação mais recente da startup chinesa de inteligência artificial (IA), de US$ 7,4 bilhões, o transformar no bilionário mais rico entre os criadores de modelos de IA no mundo.

Com uma fortuna que passou de US$ 16,7 bilhões para US$ 36 bilhões, ele é hoje a oitava maior fortuna da China e superou nomes como o cofundador da Anthropic, Dario Amodei, e o cofundador da OpenAI, Greg Brockman. As informações são da Bloomberg.

A rodada de captação em junho avaliou a empresa em US$ 50 bilhões, cinco vezes o valor de US$ 10 bilhões reportado em abril. Wenfeng investiu pessoalmente US$ 3 bilhões nessa rodada e, mesmo com a diluição natural provocada pela entrada de novos sócios, mantém uma fatia estimada em 78% do negócio.

A OpenAI, dona do ChatGPT, e a Anthropic, dona do Claude, avaliadas em cifras próximas de US$ 1 trilhão, têm hoje uma base acionária bem mais pulverizada entre investidores e cofundadores.

Para chegar a esse ranking, a Bloomberg comparou apenas empresas cujo negócio principal e a maior parte da receita vêm diretamente de modelos de IA, o que deixou de fora conglomerados diversificados, além de companhias de outras etapas da cadeia.

Capital foi acumulado antes da corrida por chips

A DeepSeek nasceu em 2023 como um braço do fundo de hedge quantitativo que Wenfeng já comandava, o High-Flyer Asset Management, fundado ao lado de dois colegas de universidade com quem operava no mercado financeiro desde a crise global de 2008, de acordo com a agência.

Foi o lucro gerado por esse fundo que permitiu à DeepSeek estocar processadores gráficos avançados ainda antes de Washington endurecer as restrições à exportação de chips para a China, movimento que garantiu à empresa poder suficiente para desenvolver seus próprios modelos sem depender de aportes externos.

Essa vantagem apareceu no início de 2025, quando a DeepSeek surpreendeu a indústria global de tecnologia ao lançar um modelo com desempenho equivalente ao de rivais estadunidenses, como a própria OpenAI, mas a uma fração do custo de desenvolvimento.

A empresa mantém o ritmo desde então, com o lançamento recente do modelo V4 e a divulgação de sua compatibilidade com chips da Huawei, fabricante chinesa que ganhou espaço no país à medida que o acesso a semicondutores importados ficou mais restrito.

Quem é Liang Wenfeng, fundador do DeepSeek

Wenfeng nasceu em 1985 em Zhanjiang, na província de Guangdong, e formou-se em engenharia eletrônica na Universidade de Zhejiang, onde também concluiu mestrado em engenharia da informação e comunicação.

Sua trajetória ilustra, ainda, uma mudança mais ampla em curso na China. Por anos, o topo da riqueza tecnológica do país foi definido por nomes ligados à internet e ao consumo, hoje ela está em torno da IA.