A técnica dos 5 minutos que faz a IA entender melhor o que você precisa

Quem já pediu ajuda ao ChatGPT para realizar uma tarefa e recebeu uma resposta completamente diferente do que esperava provavelmente deixou alguma informação importante de fora.

A solução pode estar em reservar alguns minutos antes de escrever o prompt para definir exatamente o que precisa ser feito.

A chamada técnica dos cinco minutos consiste em organizar rapidamente as informações essenciais da tarefa antes de enviá-las à inteligência artificial.

Não existe um comando único ou uma configuração específica: a proposta é dedicar alguns instantes para pensar no pedido e transformar uma solicitação genérica em uma instrução mais completa.

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Comece pelo objetivo

O primeiro passo é definir o que você espera receber. Opte por uma orientação direcionada que delimite melhor a tarefa, por exemplo: “preciso montar uma apresentação de dez slides para apresentar os resultados de uma campanha ao meu chefe”.

Quanto mais claro estiver o resultado esperado, menor a chance de a IA seguir uma direção que não atende à necessidade do usuário.

Dê o contexto necessário

Depois de definir o objetivo, vale listar as informações que a IA precisa conhecer para executar a tarefa. Podem entrar público, prazo, nível de conhecimento, informações sobre o projeto, limitações e materiais que devem ser considerados.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode informar que está criando um texto para uma campanha voltada a jovens adultos, indicar o produto, o canal de publicação e o tom desejado.

A orientação pode ficar assim:

“Escreva uma legenda para Instagram sobre o lançamento de um curso de Excel. O público tem entre 20 e 30 anos, conhece o básico da ferramenta e o objetivo é gerar inscrições. Use linguagem profissional, mas acessível, e não ultrapasse 500 caracteres.”

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Explique como deve ser a resposta

Outro ponto importante é definir o formato da entrega. Se a pessoa quer uma tabela, uma lista, um texto corrido ou cinco alternativas de título, vale dizer isso antes e estabelecer os critérios importantes.

Exemplo de prompt:

“Apresente três opções, explique as diferenças entre elas e recomende uma” produz uma resposta diferente de simplesmente pedir “me dê opções”.

Reserve um minuto para revisar

Antes de enviar o prompt, faça uma última leitura e se pergunte se alguém que nunca viu aquela tarefa conseguiria entender o que precisa ser feito apenas com as informações fornecidas.

Se a resposta for não, provavelmente ainda falta contexto.

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A técnica não elimina erros e também não garante que a primeira resposta será perfeita. O ganho está em reduzir ambiguidades e facilitar o trabalho conjunto entre usuário e IA.

Cinco minutos de preparação podem economizar várias rodadas de correções depois, principalmente em tarefas mais complexas.