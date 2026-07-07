Chinesa DeepSeek está desevolvendo próprio chip de IA, diz site

A DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial (IA), está desenvolvendo o próprio chip para alimentar seus sistemas, segundo a agência Reuters.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 7, e derrubou as ações da Nvidia, maior fabricante de chips de IA do mundo, que recuaram 2,2% no pré-mercado.

Segundo a Reuters, o chip é projetado para a inferência — a etapa em que um modelo de IA já treinado gera respostas às perguntas dos usuários —, e não para construir novos modelos do zero. Procurada, a DeepSeek não respondeu ao pedido de comentário sobre o relatório.

Uma corrida por hardware próprio

O movimento coloca a DeepSeek em uma tendência que tomou conta do setor.

Praticamente todos os grandes desenvolvedores de IA passaram a criar os próprios chips, na tentativa de ganhar vantagem ao desenhar um hardware que funcione de forma mais eficiente com seus sistemas.

Os exemplos se acumularam nas últimas semanas. No mês passado, a OpenAI apresentou seu primeiro chip personalizado, desenvolvido em parceria com a Broadcom. A Amazon negocia vender chips próprios para uso nos data centers de outras empresas.

E a Alphabet, dona do Google, viu crescer a demanda por seus processadores, as chamadas unidades de processamento de tensor (TPUs).