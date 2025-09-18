Inteligência Artificial

A reinvenção da Huawei: de banida no 5G a aposta chinesa na corrida da inteligência artificial

Após sanções dos EUA que quase a tiraram do jogo, gigante chinesa aposta em chips próprios e clusters para desafiar a Nvidia

Ren Zhengfei: fundador da Huawei (FABRICE COFFRINI/Getty Images)

Ren Zhengfei: fundador da Huawei (FABRICE COFFRINI/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09h57.

Em 2019, a Huawei parecia condenada ao declínio. A guerra comercial do então presidente Donald Trump contra a China transformou a gigante de telecomunicações em alvo central. Acusada de representar risco à segurança digital dos EUA, a empresa foi proibida de acessar tecnologias americanas essenciais — dos chips da Qualcomm ao Android da Google.

Sem a Play Store nos celulares e sob restrições severas, a Huawei precisou improvisar. Criou o Harmony OS, sistema próprio inspirado no Android, e buscou fornecedores locais para substituir peças de origem ocidental. Lançou telas como o Kunlun Glass no lugar do Gorilla Glass da americana Corning e chegou a incluir conexão por satélite baseada no BeiDou, alternativa chinesa ao GPS.

Mas havia um gargalo que nem mesmo a engenharia de sobrevivência conseguiu resolver: os chips de alto desempenho, controlados por empresas americanas e taiwanesas.

Do bloqueio à reinvenção

Cortejada pelo governo chinês como peça-chave da soberania digital, a Huawei passou os últimos anos acelerando projetos para reduzir essa dependência. O resultado começa a aparecer agora, com o anúncio do SuperPod, tecnologia que conecta até 15.488 chips Ascend, produzidos pela própria empresa, em clusters capazes de entregar poder de processamento comparável ao das soluções da Nvidia.

A companhia afirma já ter em operação um supercluster com 1 milhão de placas gráficas. A estratégia faz parte de um movimento mais amplo de Pequim, que recentemente proibiu grandes empresas locais de comprarem chips da Nvidia para reforçar a indústria doméstica.

O alvo é claro: a NVLink, tecnologia da Nvidia que conecta chips de alta performance em servidores para tarefas de IA. Os Ascend ainda ficam atrás em desempenho individual, mas a Huawei aposta no efeito de escala: ligar milhares de unidades para alcançar resultados competitivos.

Roteiro até 2028

A Huawei também revelou um roadmap agressivo para seus chips de IA. O Ascend 950PR chega no início de 2026, seguido pelo 950DT no fim do mesmo ano. Já os modelos Ascend 960 e 970 têm lançamento previsto até 2028.

Com essa trajetória, a companhia que há poucos anos parecia sufocada pelas sanções americanas tenta se reinventar como pilar da infraestrutura chinesa de inteligência artificial, competindo diretamente com Nvidia, Microsoft e Amazon em um mercado bilionário que define o futuro da tecnologia.

No início deste ano, Ren Zhengfei, fundador da empresa, reconheceu que ela ainda está atrás dos EUA em termos de desempenho de chips individuais, mas que a estratégia de computação em cluster tem permitido alcançar resultados satisfatórios.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialNvidiaHuaweiChips

Mais de Inteligência Artificial

Quando os brasileiros poderão comprar os novos óculos da Meta?

Huawei revela supercomputador de IA com chips próprios em ofensiva contra Nvidia

Nvidia anuncia acordo de US$ 5 bilhões com Intel para desenvolver chips de IA

Meta anuncia óculos com display digital e novos modelos esportivos

Mais na Exame

Mercados

Dólar volta a cair e chega a R$ 5,27 após decisão de juros nos EUA e Brasil

Inteligência Artificial

Quando os brasileiros poderão comprar os novos óculos da Meta?

Future of Money

Após corte de juros do Fed, quais os próximos passos para o bitcoin?

Mundo

Ministro da Defesa da China critica hegemonia em fórum internacional