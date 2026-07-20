Fundo do criador do DeepSeek cai 16% com onda de vendas em IA

A onda de vendas que atingiu ações ligadas à inteligência artificial (IA) no mundo todo se espalhou rapidamente para o mercado de ações chinês na semana passada, aprofundando uma liquidação local que já vinha atingindo os fundos quantitativos do país.

O resultado foram algumas das perdas semanais mais acentuadas do setor em anos. Entre os mais afetados está justamente um fundo vinculado ao fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, que recuou 15,7% na semana encerrada em 17 de julho.

O momento chega quando Wenfeng superou, recentemente, a fortuna de rivais donos do ChatGPT e do Claude, com um patrimônio de US$ 36 bilhões, e se consolidou como o oitavo homem mais rico da China.

No geral, o retorno excedente médio obtido pelos fundos quantitativos chineses caiu mais de dez pontos percentuais em um ano, para 3,5% no primeiro semestre. Com a forte alta das ações de IA, ficou mais difícil ganhar do mercado apostando em várias ações ao mesmo tempo em vez de se concentrar só no setor.

Os dados são da Shenzhen PaiPaiWang Investment & Management Co., empresa que acompanha fundos de hedge. E esses papéis do setor de IA, que dispararam no início do ano e impulsionaram o desempenho de fundos como os de Wenfeng, agora derretem devido ao temor crescente de uma bolha no segmento.

O 'boom' que antecedeu a queda

Os fundos ligados à DeepSeek chegaram a saltar 57% em meio ao "boom" que as gestoras quantitativas viveram na China no início do ano, alimentado justamente pelo apetite dos investidores por ações de IA, com alguns produtos batendo o índice de referência.

A HanTak Investment Management, gestora de Pequim que também sofreu perdas relevantes na semana, vê que o problema começou com uma inversão abrupta de tendência a partir do dia 29 de junho, quando alguns ativos que haviam liderado os ganhos no primeiro semestre foram vendidos subitamente.

Essa reviravolta nas bolsas de tecnologia no exterior foi agravada por três fatores internos ao mercado chinês, a queda nos saldos de financiamento com margem, a preocupação com liquidez sendo drenada por grandes aberturas de capital e um processo mais amplo de desalavancagem entre investidores.

A volatilidade do mercado também rodou cerca de 50% acima do nível do ano passado, o que ampliou ainda mais o impacto sobre as carteiras. "Esse foi um cenário de mercado extremo enfrentado por toda a indústria", de acordo com a HanTak, em carta a investidores divulgada pela Bloomberg.

Na HanTak, o cenário apareceu em mais de uma frente. Um fundo semelhante ao de Wenfeng perdeu uma estimativa de 16,1% no período, reduzindo o retorno excedente acumulado no ano da gestora para 7,1 pontos percentuais, enquanto outra estratégia da casa caiu 14,3%.

Índice de small caps tem pior semana

O movimento de venda está concentrado em small caps, isto é, pequenas empresas mais expostas às estratégias quantitativas. O índice chinês CSI 1000, que mede o desempenho das companhias de menor capitalização no país, recuou mais de 12% na semana passada, a maior queda desde 2024.

Diante disso, mais de dez fundos de hedge chineses, entre gestores quantitativos e discricionários, já anunciaram neste ano planos de aportar recursos próprios em seus produtos como forma de sinalizar confiança aos investidores, movimento que ganhou ritmo neste mês, com o agravamento das perdas.

A Ningbo Lingjun Investment Management Partnership comprometeu 200 milhões de yuans no domingo, 19, enquanto a Ningbo Alpha2Fund Investment Management Partnership Enterprise destinou metade desse valor no mesmo dia, de acordo com fontes consultadas pela Bloomberg.

*com agências internacionais