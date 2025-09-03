Nvidia adquire startup Solver para expandir portfólio de IA e oferecer agentes para programação

A Nvidia adquiriu a Solver, uma startup de três anos especializada em agentes de inteligência artificial para programação. A aquisição, revelada pelo The Information e ainda não confirmada oficialmente, reforça a estratégia da empresa para expandir seu portfólio de software de IA, em um momento no qual o investimento em startups do setor segue em alta.

Fundada em 2022 e anteriormente conhecida como Laredo Labs, a Solver tem como objetivo criar sistemas de IA que vão além das ferramentas de autocompletar, funcionando como verdadeiros colaboradores dos humanos no desenvolvimento de software.

Seu principal agente de IA é capaz de gerenciar repositórios inteiros e realizar tarefas de desenvolvimento do início ao fim. Treinado em um dos maiores bancos de dados de engenharia de software, com mais de 100 milhões de projetos, o sistema não apenas escreve o código, mas também entende como ele evolui em fluxos de trabalho reais.

A Solver foi fundada pelo CEO Mark Gabel, ex-cientista-chefe da Viv Labs (atualmente sob propriedade da Samsung), e Daniel Lord, cofundador da Siri, antes da venda para a Apple. A startup recebeu US$ 8 milhões de financiamento do fundo Radical Ventures e se posiciona como uma alternativa aos populares sistemas de autocompletar, como o GitHub Copilot, da Microsoft.

Estratégia de expansão da Nvidia

Essa aquisição acontece em um momento no qual a Nvidia busca expandir sua camada de software em torno de seu hardware líder de IA, consolidando ainda mais sua posição no setor como um todo.

Para isso, nos últimos dois anos, a empresa comprou várias startups, como a Run:ai, uma empresa israelense especializada em orquestração de cargas de trabalho de IA, e a OctoAI, uma startup de IA generativa baseada em Seattle.

Essas aquisições, assim como a da Solver, visam fortalecer a oferta de soluções de IA para empresas, especialmente no campo de desenvolvimento de software. A Nvidia acredita que os agentes de IA irão além do autocompletar, participando ativamente da construção, testagem e gerenciamento de bases de código.

Porém, essa compra também levanta questões sobre a concentração do mercado, dado o crescente portfólio da empresa, que agora abrange chips, ferramentas de dados e agentes de IA.