IA como benefício: Claro fecha parceria para oferecer ChatGPT em seus planos

A Claro anunciou o início de uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT Plus aos planos da operadora. Segundo o acordo, os clientes que assinarem os planos Claro Multi, que combinam internet banda larga, plano pós-pago e Claro TV+, terão acesso a um voucher que permitirá a utilização da versão ChatGPT Plus gratuitamente durante quatro meses.

Os planos de telefonia móvel também vão incluir o ChatGPT no Extra Play, a franquia adicional para acesso exclusivo em alguns aplicativos, como YouTube, Netflix, Instagram, TikTok. Isso permitirá que as pessoas acessem a plataforma de IA sem consumir o pacote de internet. O plano mais barato com o ChatGPT incluso partirá de R$ 159,80.

Segundo Marcio Carvalho, CMO da Claro, a parceria será exclusiva até que os primeiros resultados sejam avaliados. A companhia também planeja expandir a parceria para áreas como data centers e uso interno da empresa. Nicolas Andrade, diretor de políticas da OpenAI na América Latina e no Caribe, destacou que o Brasil é o terceiro maior mercado mundial para o uso do ChatGPT, com cerca de 50 milhões de usuários mensais.

Analistas do Bradesco BBI consideram a parceria “levemente positiva” para a Claro. A oferta do ChatGPT por meio de uma parceria exclusiva com a OpenAI pode atrair mais clientes para o plano Claro Multi, aumentando a receita média gerada por casa usuário, já que é um plano mais caro.

Mesmo assim, a casa não estima uma contribuição material para os resultados da empresa no curto prazo da companhia.

A Vivo (VIVT3), principal concorrente da Claro no Brasil, já oferecia algo parecido: uma parceria oferecendo acesso gratuito à versão profissional de IA da Perplexity.

A decisão de atuar em conjunto com a Perplexity tem como plano de fundo um investimento realizado pela Telefónica, controladora da Vivo. A operadora anunciou a novidade, válida para todos os planos elegíveis ao programa Vivo Valoriza, como o pós e o Vivo Total. Os planos pré e o Vivo Easy, no entanto, não são contemplados.

Rival da ChatGPT, o chatbot da Perplexity realiza buscas na internet utilizando a inteligência artificial e tornando os resultados da busca o mais organizados possível para os leitores, incluindo as fontes consultadas.