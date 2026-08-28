Caged, dados dos EUA e discurso de Kevin Warsh no Jackson Hole: o que move os mercados

Os mercados chegam à última sessão da semana após mais um pregão positivo para a bolsa brasileira. O Ibovespa avançou 0,31% nesta quinta-feira, 27, aos 175.135 pontos, e chegou à sétima sessão consecutiva de alta, sustentado principalmente pelas ações da Petrobras e de empresas ligadas a commodities.

Para esta sexta-feira, 28, a agenda econômica concentra uma série de indicadores no Brasil e nos Estados Unidos e falas do Federal Reserve (Fed) no Jackson Hole, enquanto o cenário externo e o início da propaganda eleitoral também entram no radar dos investidores.

O que acompanhar

No Brasil, o dia começa com a divulgação do IGP-M de agosto, às 8h. No mês anterior, o índice da Fundação Getulio Vargas (FGV) havia registrado deflação de 1,16% e alta de 2,76% em 12 meses. No mesmo horário, serão conhecidos os resultados das sondagens da FGV para os setores de comércio e serviços, que podem ajudar a medir a percepção das empresas sobre a atividade econômica.

Às 8h30, o Banco Central divulga o saldo de crédito bancário de julho. Em junho, o estoque de crédito registrava crescimento de 9,7% em 12 meses. O dado será acompanhado pelos investidores após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic para 14% no início de agosto e manteve a atenção do mercado voltada para a evolução da inflação e da atividade econômica.

Também pela manhã, às 9h, o IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho. O indicador havia recuado 0,77% em junho e pode oferecer novas informações sobre a trajetória dos custos na indústria.

Ainda no Brasil, o mercado acompanha nesta sexta-feira a divulgação do Caged de julho, sem horário informado na agenda. O indicador de junho havia registrado saldo positivo de 921,6 mil empregos.

O mercado de trabalho segue como um dos pontos importantes para a avaliação do cenário econômico, especialmente depois dos dados mais recentes da Pnad Contínua mostrarem uma taxa de desemprego de 5,3%, menor nível da série histórica iniciada em 2012.

O governo também divulga o resultado primário do Governo Central de julho. Em junho, as contas haviam registrado déficit de R$ 48,2 bilhões. O número será observado em meio à preocupação dos investidores com a trajetória fiscal e seus impactos sobre os juros e o câmbio.

Outro destaque doméstico é a definição, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz em setembro.

Exterior no radar

Na Europa, os investidores acompanham os dados preliminares de inflação de agosto da França e da Espanha. Na França, o CPI de julho havia registrado alta de 0,6% na comparação mensal e de 2,1% em 12 meses. Na Espanha, a inflação havia avançado 0,3% no mês e 3,6% em um ano.

Ainda na região, às 6h, será divulgada a confiança do consumidor da zona do euro. O indicador havia ficado em -15,9 pontos em julho.

discurso às 11h (horário de Brasília) do presidente do Fed, Kevin Warsh, em meio a dúvidas sobre os Os investidores de todo o mundo estão na expectativa, contudo, pelo, em meio a dúvidas sobre os próximos passos da autoridade monetária dos EUA . Desde quinta-feira, 27, ocorre no país mais a 49ª edição do Simpósio de Jackson Hole, um dos eventos mais importantes do calendário econômico, promovido pela sucursal de Kansas City do Fed.

Após a apresentação inicial do presidente do Federal Reserve, a representante externa do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, Catherine Mann, participa de um painel com o professor da Cornell University Eswar Prasad sobre Inovação financeira e o sistema monetário internacional, às 11h30.

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, discutirá o tema "Experiência Internacional com Inovação em Pagamentos" em um painel às 13h55, além de outras autoridades.

A agenda nos EUA ganha força às 10h45 com a divulgação do Chicago PMI de agosto. Em julho, o indicador havia ficado em 57,6 pontos.

Às 11h, os investidores acompanham a revisão anual dos dados de payroll. A última revisão apontou para uma redução de 911 mil postos de trabalho em relação aos números anteriormente divulgados.

No mesmo horário, a Universidade de Michigan divulga os dados de agosto sobre sentimento do consumidor e expectativas de inflação.

As expectativas de inflação haviam ficado em 4,2% para os próximos 12 meses e 3,3% para os próximos cinco anos em julho, enquanto o índice de sentimento do consumidor estava em 55,2 pontos. Os números serão avaliados em conjunto com os demais indicadores americanos para medir a percepção sobre a atividade e a inflação e, consequentemente, as perspectivas para os juros nos Estados Unidos.

Eleição entra no radar

O cenário político ganha um componente adicional nesta sexta-feira com o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A proximidade das eleições deve aumentar a atenção dos investidores para as pesquisas e para as propostas dos candidatos, principalmente em relação à política econômica e às contas públicas.

O tema já aparece entre as preocupações do mercado. Na quinta-feira, o dólar avançou 0,21%, para R$ 5,162, em um movimento atribuído principalmente ao ambiente externo, segundo Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank.

O cenário eleitoral, porém, também permanece no radar. Relatório do Morgan Stanley apontou que, sem ajuste fiscal no próximo ano, o dólar poderia chegar a R$ 6 em um cenário pessimista.

Wall Street e Nvidia

Nos Estados Unidos, as bolsas encerraram a quinta em alta com forte impulso das empresas de tecnologia após o balanço da Nvidia. As ações da fabricante de chips dispararam 8,74% depois de a companhia divulgar resultados e projeções acima das expectativas, reforçando a percepção de que os investimentos em inteligência artificial continuam robustos.

A Nvidia ultrapassou US$ 5,5 trilhões em valor de mercado, enquanto a Salesforce disparou 22,60%. Com isso, o Dow Jones subiu 0,20%, o S&P 500 avançou 0,72% e o Nasdaq ganhou 1,57%.

Para esta sexta-feira, o desempenho das bolsas americanas e o comportamento das ações de tecnologia devem continuar repercutindo o resultado da Nvidia. Ao mesmo tempo, investidores seguem atentos às sinalizações sobre a política monetária americana e ao comportamento dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.