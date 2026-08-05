BC corta a Selic pela 4ª vez seguida e taxa de juros no Brasil cai para 14%

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu nesta quarta-feira, 5, a taxa Selic para 14% ao ano, em uma nova queda de 0,25 ponto percentual.

Essa foi a quarta redução da taxa de juros brasileira neste ano. A Selic chegou a 15% em junho de 2025 e permaneceu no maior patamar em mais de 20 anos até março de 2026.

A decisão manteve o ritmo do ciclo de corte e era amplamente esperada pelo mercado financeiro.

A avaliação de economistas ouvidos pela EXAME é que o cenário ficou mais favorável desde a última reunião do Copom, quando dados de inflação vieram abaixo das expectativas do mercado, inclusive em componentes relevantes como serviços, bens industriais e alimentos.

Mais informações em instantes.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

O Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, em que acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juros no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, tratam-se de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que, por sua vez, têm como garantia esses títulos.

Qual foi a decisão do BC da Selic hoje?

O Banco Central reduziu a taxa de juros de 14,25% para 14% ao ano.