Warsh diz que Fed discutiu só manutenção de juros; mercado vê 'tom conservador'

O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a manutenção dos juros entre 3,50% e 3,75% foi a única alternativa discutida pelos dirigentes do Banco Central dos Estados Uidos na reunião que terminou hoje.

Warsh, que comandou sua primeira reunião como chairman, disse à impresa que não houve debate sobre cortes ou aumentos de juros, apesar de o mercado apontar um tom conservador, ou hawkish, no jargão do mercado, que indica uma postura mais rígida de um Banco Central focada em combater a inflação e resistente em cortar juros.

"Houve apenas uma proposta na mesa. Não houve discussão de nenhuma outra proposta", disse Warsh durante sua primeira coletiva de imprensa como presidente do Fed.

Warsh destacou que a decisão foi unânime e o comitê foi "inequívoco" ao optar pela manutenção das taxas pela quarta reunião consecutiva.

Fed se divide entre expectativa de manutenção e alta dos juros

A declaração ganhou relevância porque veio acompanhada de projeções que reforçaram a percepção de um Fed mais preocupado com a inflação do que com a desaceleração da economia. O chamado dot plot, gráfico que reúne as estimativas individuais dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), mostrou uma divisão entre dirigentes que esperam a manutenção dos juros e aqueles que projetam novas altas até o fim de 2026.

Ao todo, oito integrantes do comitê projetam que a taxa permanecerá entre 3,50% e 3,75% até o fim do próximo ano. Outros nove veem necessidade de elevar os juros nesse período, sendo que a maior parte deles projeta taxas entre 4% e 4,25%.

Embora Warsh tenha descartado discussões sobre uma alta imediata dos juros, o conjunto das projeções foi interpretado pelo mercado como um sinal de que o Fed continua disposto a manter uma política monetária restritiva por mais tempo para garantir o controle da inflação.

Coletiva reforçou uma leitura mais hawkish, dizem analistas

"O mercado já esperava a manutenção dos juros, mas aguardava alguma sinalização sobre cortes no futuro. O que recebeu foi justamente o contrário", afirma Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos.

Segundo Marcatti, a coletiva reforçou uma leitura mais hawkish da autoridade monetária. "Warsh foi mais conservador do que o esperado. Sem dar pistas sobre cortes, ele sinalizou que inflação e atividade econômica ainda dificultam qualquer movimento de flexibilização monetária", disse.

Para William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, o tom mais duro ficou evidente não apenas nas declarações do presidente do Fed, mas também nas projeções econômicas divulgadas pelo banco central.

O especialista aponta que o Fed elevou suas estimativas de inflação para 2026 e 2027 e revisou para cima a trajetória esperada para os juros nos próximos anos. A mediana das projeções passou a indicar taxa de 3,8% ao fim de 2026, acima dos 3,4% projetados anteriormente.

"O gráfico de pontos mostrou uma visão muito mais hawkish, com nove membros projetando ao menos uma alta de juros. Fica claro que os dirigentes seguem preocupados com a inflação e estão dispostos a agir para manter as expectativas ancoradas", afirma.

A leitura mais conservadora provocou reação imediata nos mercados. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano avançaram, o dólar ganhou força frente a outras moedas e as bolsas passaram a operar em queda após a divulgação da decisão e das novas projeções.