Bolsa argentina sobe quase 20% após partido de Milei vencer eleição

O S&P Merval, principal índice da bolsa da Argentina, abriu em forte alta nesta segunda-feira, 27, em reação à vitória do partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), nas eleições legislativas de meio mandato, realizadas neste domingo, 26.

Às 11h20, o índice subia 18,41% aos 2.459.273,05 pontos, zerando a queda de 18% no ano até o momento.

A alta da bolsa era esperada. Pela manhã, circulou análises sobre a probabilidade de reações positivas. “É razoável esperar um ‘rali de tudo’”, afirmou Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management, à Reuters.

O resultado fortalece o mandato de Milei e reduz o risco de paralisia legislativa, o que, segundo analistas da UBS, pode ajudar os ativos a recuperarem os níveis observados antes da derrota da LLA na Província de Buenos Aires, em setembro.

Analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) endossam a tese, avaliando que a situação, após resultados favoráveis a Milei, será mais fácil de administrar.

“Os preços dos ativos devem refletir esse cenário muito melhor do que o esperado, mas, após a euforia inicial, esperamos que o mercado passe a monitorar de perto a agenda de Milei no que diz respeito à construção de consensos e ao fortalecimento da posição externa, com aumento das reservas”, opinou o banco.

Os títulos da dívida argentina também registram alta em toda a curva nos primeiros negócios. Os papéis em dólar com vencimento em 2035 subiram mais de 13 centavos, atingindo o recorde de 70,34 centavos de dólar, segundo dados compilados pela Bloomberg. Com isso, os títulos do país lideraram os ganhos entre os mercados emergentes.

O peso argentino também sobe fortemente em relação ao dólar.

Às 11h, a moeda tinha ganhos de 9% a 1.357 pesos por dólar, retirando a pressão que havia pesado sobre o mercado nas semanas anteriores.

Força para Milei

A vitória foi surpreendente: o partido de Milei obteve 40,7% dos votos. Nos últimos dias, havia dúvidas no país se conseguiria chegar a 30%.

A coligação peronista, Fuerza Patria, obteve 31,7%, e os governistas dissidentes da coalizão, Provincias Unidas, tiveram 7%.

Ao todo, o LLA conquistou 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 vagas no Senado, segundo dados oficiais.

A vitória foi vista como condição essencial para a continuidade do apoio financeiro dos Estados Unidos — que inclui uma linha de swap de US$ 20 bilhões e a negociação de um pacote adicional de mesmo valor para a recompra da dívida argentina.

Mas, mesmo com a assistência, a sustentabilidade externa da Argentina continua sob prova, segundo analistas do BTG Pactual.

"Olhando adiante, a bola estará completamente com Milei. A vitória dará ao governo um espaço de respiro. Mas ainda será preciso fazer o dever de casa. Acreditamos que a tarefa pela frente pode ser resumida em duas áreas-chave: acumular reservas e construir consensos para implementar reformas que aumentem a produtividade e o crescimento.”

O resultado também fortalece Javier Milei em sua tentativa de conquistar respaldo político para avançar nas reformas que visam liberalizar a economia e conter a inflação, em um dos países que mais enfrentaram crises financeiras nas últimas décadas.