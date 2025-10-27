Com vitória de Milei, analistas esperam 'rali de tudo' na Argentina

No domingo, 26, a Argentina realizou eleições legislativas que consolidaram o poder do presidente Javier Milei, cujo partido, La Libertad Avanza, obteve uma vitória ampla e surpreendeu até os analistas mais otimistas. Com mais de 90% das urnas apuradas, a legenda recebeu 41% dos votos, conquistando 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 vagas no Senado, segundo dados oficiais.

O resultado reforça o apoio popular às políticas de austeridade e liberalização econômica implementadas pelo governo, abrindo espaço para acelerar o programa de reformas e ampliar a confiança dos investidores internacionais.

A vitória foi considerada um pré-requisito essencial para manter em vigor o apoio financeiro dos Estados Unidos, incluindo uma linha de swap de US$ 20 bilhões e a negociação de um pacote adicional do mesmo valor para compra de dívida argentina.

Mercados apostam em um “rali total”

Analistas projetam uma reação positiva generalizada dos ativos argentinos. “É razoável esperar um ‘rali de tudo’”, afirmou Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management, à Reuters. Ele avalia que os títulos soberanos em dólar podem testar as máximas históricas registradas no início do ano.

Na mesma linha, Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da Corpay, disse que o desempenho surpreendente da coalizão governista “deve fazer o peso subir quando o mercado à vista reabrir e abrir caminho para reformas econômicas mais amplas nos próximos meses”.

De acordo com a Bloomberg, as negociações de criptomoedas já mostravam valorização do peso no domingo à noite, indicando avanço de cerca de 4,8% frente ao dólar.

Confiança política reforça agenda pró-mercado

O resultado eleitoral amplia o capital político de Milei e reduz o risco de reversão de suas políticas, que até agora dependiam majoritariamente de decretos presidenciais.

“Até agora, Milei governava por ordem executiva, o que dava poucos motivos para acreditar que suas medidas não seriam revertidas por um governo peronista no futuro”, afirmou Benjamin Gedan, do Stimson Center, à Reuters. “Agora, ele tem a chance de enfrentar as disfunções estruturais profundas que há décadas limitam o crescimento argentino.”

Para Alejo Czerwonko, diretor de investimentos para mercados emergentes das Américas do UBS Global Wealth Management, “a escala da vitória de Milei está no extremo mais otimista das expectativas pré-eleitorais”. Ele afirma que o partido “agora possui o capital político necessário para acelerar reformas estruturais”.

Reação esperada para ações, títulos e câmbio

De acordo com Christine Reed, gestora de portfólio da Ninety One, “é de se esperar uma boa recuperação dos preços dos ativos — liderada pelos títulos em dólar”. Ela prevê também um forte desempenho dos papéis locais: “A curva de juros doméstica deve se valorizar consideravelmente”.

O peso argentino, que vinha em trajetória de desvalorização, também deve se fortalecer. “O mercado estava excessivamente posicionado em dólar antes da eleição”, afirmou Matías Montes, estrategista da EMFI Securities. “Agora, todos vão correr para fechar essas posições.”

O apoio dos Estados Unidos foi decisivo para conter a volatilidade dos últimos meses. A intervenção direta do Tesouro americano no câmbio — estimada em mais de US$ 1 bilhão — ajudou a estabilizar a moeda na faixa de flutuação acordada com o Fundo Monetário Internacional em abril.

Reformas e próximos desafios

Para investidores, o novo cenário político reduz incertezas e reforça a perspectiva de continuidade das reformas fiscais, tributárias e trabalhistas.

“Com essa vitória, governadores e parlamentares devem estar mais dispostos a trabalhar com Milei nas condições certas, abrindo espaço para novas reformas”, disse Kathryn Exum, da Gramercy Funds Management.