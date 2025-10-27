Tática 'Milei ou nada' deu certo, mas duração da lua-de-mel é dúvida

Buenos Aires - Na eleição deste domingo, 26, o presidente da Argentina apostou na tática "Milei ou nada". Em uma votação legislativa, em que discussões locais e o apoio de governadores costumam importar mais, Milei enquadrou a disputa como um referendo sobre seu governo. Ele saiu como vencedor, mas uma análise mais detalhada dos números mostra que os desafios na política e na economia seguem grandes.

Para Daiana Modino, deputada federal pelo PRO, a principal razão da vitória do governo foi o medo da volta do kirchnerismo, o movimento político da ex-presidente Cristina Kirchner. "As eleições de setembro na província de Buenos Aires [vencidas pela oposição] despertaram temor e polarizaram muito esta eleição", afirma, à EXAME.

Ela aponta, ainda, que o uso de cédula única favoreceu Milei, pois, assim, ficou claro, em diversas regiões, qual candidato ele apoiava. Antes, cada região tinha regras próprias de como votar.

Na eleição, o partido de Milei, A Liberdade Avança, conquistou 64 assentos e, agora, terá 93 ao todo. Com o apoio do PRO, chega a 108, ainda distante da maioria na casa, de 129. Assim, a busca por apoio de outras legendas continuará sendo necessária para mudanças de peso.

Os 40% dos votos obtidos por Milei surpreenderam porque ele vinha de uma sequência de más notícias, mas o valor não está distante do que outros presidentes tiveram de apoio em outras eleições de meio de mandato. Em 2017, o partido de Maurício Macri teve 41,75%. Em 2021, a legenda de Alberto Fernández somou 42,75%. Nenhum dos dois, no entanto, se reelegeu dois anos depois.

Outro dado curioso é que o partido que mais perdeu cadeiras não foi a oposição, mas o PRO, aliado do governo desde o começo do mandato. O partido de Macri, de centro-direita, perde espaço para os libertários, mas ainda terá papel importante para garantir a governabilidade.

Na oposição, o segundo partido mais votado, o Força Pátria, amargou derrotas simbólicas importantes, como ver o mapa da Argentina pintado de roxo nas projeções de resultados, já que a legenda do presidente foi a mais votada em quase todas as províncias. No entanto, em termos práticos, o FP perdeu apenas dois assentos, e terá 96 assentos na Câmara, mais do que o partido de Milei conquistou sozinho.

Nas horas após a derrota, a oposição buscou ressaltar que 60% dos eleitores não votaram a favor de Milei. Além disso, houve abstenção acima do normal. Cerca de 32% dos argentinos aptos a votar não compareceram.

"Milei se equivoca ao comemorar este resultado eleitoral, no qual 6 em cada 10 argentinos disseram discordar do modelo que ele propõe. Ele ignora o enorme sofrimento que nosso povo está vivenciando", disse Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires e um dos principais nomes da oposição.

"Por mandato popular, temos duas tarefas: cuidar e defender as inúmeras vítimas do modelo que ataca aposentados, pessoas com deficiência, a ciência, as universidades, a saúde e a educação, além de empresários e trabalhadores.

Razões da vitória

Analistas apontam que a vitória também se deve aos esforços de Milei na reta final, como o de selar o apoio público do presidente Donald Trump. Ao mesmo tempo, a derrota em setembro nas eleições locais de Buenos Aires levou o governo a rever a estratégia e pode ter ajudado a convencer mileístas indecisos a votarem pelo presidente mais uma vez.

Por outro lado, faltou à oposição uma proposta mais clara sobre como encontrar saídas para a crise argentina, que piorou muito nos últimos 15 anos, em meio a governos peronistas.

O grupo peronista também precisa definir quem será seu principal nome. A ex-presidente Cristina Kirchner está em prisão domiciliar e inelegível, e outros nomes, como o do ex-ministro Sergio Massa e de Axel Kicillof, ainda precisam vencer resistências internas no peronismo, apontam fontes próximas ao grupo.

Na economia, empresários e cidadãos esperam mais previsibilidade, e que um ciclo de boas notícias se mantenha, ao menos por algumas semanas.

Algumas das dúvidas que prosseguem são se Milei vai de fato melhorar sua articulação política e fazer acordos melhores com os governadores, que criticam o corte de verbas federais. Com a oposição fragilizada, o custo em popularidade de ficar contra Milei poderá ser maior, mas o presidente também precisa calibrar suas demandas. Ele promete agora avançar com reformas fiscais e trabalhistas, dois temas sensíveis.

No campo externo, será preciso manter a proximidade com Trump, um presidente que já mudou de postura com aliados muitas vezes. Os EUA deram um pacote de apoio de US$ 20 bilhões à Argentina, que enfrenta críticas da oposição democrata. Além disso, Trump cortou apoio financeiro a diversos órgãos internacionais desde que tomou posse e repetiu diversas vezes que o dinheiro seria melhor usado para ajudar americanos. Milei depende desta ajuda para segurar o câmbio e evitar que o dólar dispare.

A moeda americana perdeu força nesta segunda-feira, e fechou em 1.460 pesos por dólar, abaixo do patamar de 1.500 que registrou na semana passada. No entanto, vale lembrar que, há um ano, a cotação era de 987,74 pesos por dólar, em um sinal de como as coisas podem mudar bastante em pouco tempo na Argentina.