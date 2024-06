Boletim Focus, decisão do Fed, IPCA e CPI, Haddad e Magda Chambriard: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam todos em queda na manhã desta segunda-feira, 10. De olho na decisão de juros nos Estados Unidos na quarta, 12, os índices futuros americanos caem. Na Europa, as bolsas operam em baixa após resultados preliminares indicarem um avanço dos partidos de extrema direita nas eleições parlamentares da União Europeia - e, em resposta à derrota, a França convocar eleições legislativas antecipadas.

Na Ásia, as bolsas do Japão e da Coreia do Sul fecharam sem direção única, em meio a feriados na China, em Hong Kong e em Taiwan, assim como também na Austrália. Por aqui, o Ibovespa futuro recua fortemente ainda impactado por dados mais fortes do payroll (relatório de emprego) nos EUA.

Boletim Focus

O Banco Central (BC) divulgou, às 8h30, o Boletim Focus desta semana. O destaque fica com a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Pela quinta semana consecutiva, o BC elevou a projeção para 2024 do IPCA de 3,88% para 3,90%.

Já o IPCA para 2025 foi elevado pela sexta semana consecutiva, subindo de 3,77% para 3,78%. A inflação para 2026 e 2027 se manteve em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

Destaque também para a elevação da Selic para 2025 de 9,18% para 9,25%. Neste ano, em 2026 e 2027, o BC manteve os juros em 10,25%, 9% e 9%.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 também subiu, com o BC elevando a mediana de 2,05% para 2,09%. Já para 2025, 2026 e 2026, o PIB se manteve em 2%. A projeção do câmbio, por sua vez, subiu de R$ 5,05, em 2025, para R$ 5,09, enquanto a de 2027 foi de R$ 5,10 para R$ 5,11. A mediana de 2024 e 2026 se manteve em R$ 5,05 e R$ 5,10.

Decisão do Fed

Na quarta-feira, 12, o Federal Open Market Committee (Fomc, comitê de política monetária dos EUA) se reúne para decidir os próximos passos da política monetária por lá. Apesar do mercado estar certo sobre a manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano, as sinalizações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, deixam investidores em alerta, principalmente após dados do payroll terem vindo acima do esperado.

IPCA e CPI

Também na quarta, sai o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA. Já no Brasil, o destaque será a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na terça-feira, 11. A expectativa do mercado é que esse novo dado já traga reflexos das enchentes do Rio Grande do Sul (RS).

Encontro entre Haddad e Chambriard

De olho nas agendas de encontros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, se reúne com a presidente da Petrobras (PETR4), Magda Chambriard. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve atrair as atenções dos investidores hoje com a participação em eventos.