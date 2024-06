Macron dissolve parlamento e convoca novas eleições na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições legislativas neste domingo, 9. A decisão ocorre após a derrota de seu partido nas eleições do Parlamento Europeu para o partido da política populista de direta Marine Le Pen.

Em um pronunciamento em suas redes sociais e no sistema de televisão da França, o presidente francês reconhecu que seu partido não obteve "um bom resultado", com 15,2% dos votos. O partido de Marine Le Pen venceu a eleição do Parlamento Europeu com 31,5% dos votos, de acordo com institutos de pesquisas.

“Não poderei, no final deste dia, agir como se nada tivesse acontecido", disse. "A esta situação soma-se uma febre que tomou conta do debate público e parlamentar no nosso país nos últimos anos".

“Decidi devolver-vos a escolha do nosso futuro parlamentar através da votação. Estou, portanto, dissolvendo a Assembleia Nacional.”