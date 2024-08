Barômetro para gastos com IA, como o balanço da Nvidia mexe com o mercado?

As ações globais subiam na manhã desta quarta antes do aguardado balanço da Nvidia, a empresa de US$ 3 trilhões (a mais valiosa do mundo) que foi uma das grandes responsáveis pelo boom da inteligência artificial nos últimos anos.

Vista como um verdadeira barômetro para gastos com IA em grande parte da indústria de tecnologia, a Nvidia deve projetar um crescimento de receita de mais de 70% para o trimestre atual. Qualquer número diferente desse agitará os mercados, dado o peso da empresa nos índices dos EUA.

A ação da empresa subiu cerca de 160% este ano, superando em muito o ganho de 16,4% do Nasdaq 100, segundo a Bloomberg.

Os índices futuros de Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones operavam na estabilidade às 7h18, horário de Brasília.

Expectativas

O relatório da Nvidia e sua projeção de lucro são vistos como cruciais num momento em que os mercados estão lidando com a possibilidade de uma recessão nos EUA e se o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros rápido o suficiente para evitar uma crise maior - a aposta é que os cortes já virão em setembro.

Embora o dólar tenha subido cerca de 0,2% em relação a uma cesta de moedas na quarta-feira, ele ainda está a caminho de seu declínio mensal mais acentuado neste ano. Já os rendimentos do Tesouro dos EUA foram pouco alterados.

Entre os movimentadores de ações individuais, a Nordstrom subiu 6% nas negociações de pré-mercado dos EUA depois que a rede de lojas de departamentos emitiu uma perspectiva de lucro ajustado por ação mais forte do que o esperado. Duas ações ligadas ao turismo também tinham forte valorização no pré-mercado: Rynair (+7,29%), empresa aérea irlandesa de baixo custo, e o grupo chinês Trip.com (+9,6%)

Nas criptomoedas, o Bitcoin caiu abaixo do nível de US$ 60.000 como parte de um amplo recuo do mercado, que incluiu uma queda acentuada no segundo maior token, o Ether. Nos mercados de commodities, o ouro recuou após um avanço de três dias que o levou mais perto de sua máxima histórica. Já o petróleo do tipo Brent estava valendo US$ 77,93 o barril, desvalorização de 0,93%.