No pré-mercado dos EUA, expectativa é pelo balanço da Nvidia; veja mais destaques

As ações no mercado dos EUA tiveram ganhos moderados na terça-feira com as atenções direcionadas para o balanço do segundo trimestre da Nvidia, um pilar no mercado de chips de alto desempenho para a inteligência artificial. Os papéis da empresa fecharam em alta de 1,5%.

Nesta quarta-feira, às 5h40 (horário de Brasília), os três índices futuros operavam na estabilidade.

O anúncio da Nvidia pode ser um guia de expectativas para setor de tecnologia, pois os investidores buscam sinais de que o comércio de IA continuará a dominar as conversas do mercado no segundo semestre do ano.

Para se ter noção, as ações da Nvidia subiram mais de 163% no acumulado do ano e 60% nos últimos seis meses

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,2%, enquanto o Nasdaq subiu na mesma proporção. O Dow Jones fechou o dia praticamente estável

Outros mercados

Na Ásia, em Xangai, o índice estava em baixa de 0,4%. Já Hong Kong perdia 1%. O Nikkei apresentava resultado positivo de 0,2%

Pela Europa, o FTSE operava na estabilidade. O CAC ganhava 0,34%. Já o DAX tinha alta de 0,52%

Petróleo

Nesta terça, o petróleo sofria baixa de 1,2%, com o barril do tipo Brent cotado a US$ 74,6 dólares.