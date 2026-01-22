Ciência

Seis orcas são avistadas no mar de Santos; veja vídeo

Monitor ambiental filmou os animais com seu drone em parque marinho de São Paulo

Orcas em SP: entenda porque os animais foram avistados no Brasil (Getty Images)

Orcas em SP: entenda porque os animais foram avistados no Brasil (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21h31.

Tudo sobreOceanos
Saiba mais

Se encontrar uma orca já é um sonho para os amantes do oceano, imagina dar de cara com seis da espécie. Foi isso que aconteceu com o monitor ambiental Virgílio Costa, conhecido como Kbça, de 43 anos.

No último sábado, Kbça estava dando apoio para uma embarcação de mergulho em Santos por volta das 10h da manhã quando avistou algo que parecia ser a nadadeira de uma orca. Rapidamente, ele, que sempre admirou essa espécie, pegou seu drone e começou a gravar procurando os animais. Após 15 minutos, ele avistou um grupo de seis orcas.

De acordo com o monitor ambiental, foi possível identificar um adulto macho, pois a nadadeira dorsal era muito maior do que a dos outros animais, e um filhote, que era pequeno e fazia muitos saltos.

O avistamento aconteceu no parque marinho Laje de Santos, a primeira unidade de conservação do estado de São Paulo. O parque tem cinco mil hectares e é considerado um dos melhores pontos de mergulho do Brasil.

Agora, as imagens estão viralizando nas redes sociais:

Por que as orcas estão no Brasil?

No início do ano, o avistamento de orcas em águas brasileiras não é tão incomum.

Segundo especialistas, isso acontece porque, nessa época do ano, os animais vêm para as águas quentes do hemisfério sul em busca de alimento.

Apesar de serem as maiores predadores da natureza, conhecidas como baleias assassinas, não há registro de ataque de orcas a humanos no litoral brasileiro.

Acompanhe tudo sobre:AnimaisOceanos

Mais de Ciência

Homem abre mão de fortuna bilionária para morar em ilha deserta e plantar 16 mil árvores

Araras-canindés são soltas no Rio de Janeiro após mais de 200 anos

O benefício oculto de ter cachorros e gatos, segundo a ciência

O que o gato faz com seu cérebro — e você com o dele

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Juliano, Babu e Marcelo acusam Matheus de homofobia

Esporte

As 10 maiores vendas de jogadores brasileiros em 2025

Mercados

JPMorgan aumenta o salário do CEO Jamie Dimon para US$ 43 milhões por ano

Negócios

Fintech fundada por brasileiros é vendida por US$ 5,1 bilhões