Seis orcas são avistadas no mar de Santos; veja vídeo

Se encontrar uma orca já é um sonho para os amantes do oceano, imagina dar de cara com seis da espécie. Foi isso que aconteceu com o monitor ambiental Virgílio Costa, conhecido como Kbça, de 43 anos.

No último sábado, Kbça estava dando apoio para uma embarcação de mergulho em Santos por volta das 10h da manhã quando avistou algo que parecia ser a nadadeira de uma orca. Rapidamente, ele, que sempre admirou essa espécie, pegou seu drone e começou a gravar procurando os animais. Após 15 minutos, ele avistou um grupo de seis orcas.

De acordo com o monitor ambiental, foi possível identificar um adulto macho, pois a nadadeira dorsal era muito maior do que a dos outros animais, e um filhote, que era pequeno e fazia muitos saltos.

O avistamento aconteceu no parque marinho Laje de Santos, a primeira unidade de conservação do estado de São Paulo. O parque tem cinco mil hectares e é considerado um dos melhores pontos de mergulho do Brasil.

Agora, as imagens estão viralizando nas redes sociais:

Mergulhador faz registro inédito de orcas na Laje de Santos Créditos: Virgilio Kbça pic.twitter.com/U2UgJoBX1u — #Santaportal (@Santaportal1) January 21, 2026

Por que as orcas estão no Brasil?

No início do ano, o avistamento de orcas em águas brasileiras não é tão incomum.

Segundo especialistas, isso acontece porque, nessa época do ano, os animais vêm para as águas quentes do hemisfério sul em busca de alimento.

Apesar de serem as maiores predadores da natureza, conhecidas como baleias assassinas, não há registro de ataque de orcas a humanos no litoral brasileiro.