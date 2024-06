Nvidia ultrapassa Microsoft e é a empresa mais valiosa do mundo

A Nvidia acaba de ultrapassar a Microsoft em valor de mercado, se tornando a empresa mais valiosa do mundo. As ações da fabricante de chips avançaram mais de 3% na máxima desta terça-feira, 18, levando o valor de mercado da empresa para US$ 3,33 trilhões – pouco acima do registrado pela Microsoft.

No boom do otimismo com a inteligência artificial generativa, as ações da Nvidia saltaram 209% este ano – especialmente depois que a empresa divulgou os lucros do primeiro trimestre no mês passado.

A Nvidia apresentou um lucro 628% maior na comparação anual, de US$ 14,8 bilhões. O lucro por ação, por sua vez, foi de US$ 6,12 – acima do consenso de mercado, que era de US$ 5,60.

No início deste mês, a Nvidia atingiu pela primeira vez a marca de US$ 3 trilhões de valor de mercado, ultrapassando a Apple.

