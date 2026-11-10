Balanços de Petrobras e Embraer, ata do Copom e inflação dos EUA: o que move os mercados

Os mercados brasileiros começam esta terça-feira, 10, tentando dar continuidade à recuperação da véspera, quando o Ibovespa registrou sua maior alta diária desde o primeiro turno das eleições. O índice avançou 2,22%, aos 172.236 pontos, impulsionado pela recuperação das ações de bancos, mineradoras e empresas de tecnologia no exterior, além do alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Em Nova York, as bolsas também tiveram ganhos expressivos, com o Nasdaq subindo 2,74% e o S&P 500 avançando 2,34%.

O movimento positivo, porém, não elimina as incertezas que seguem no radar dos investidores, especialmente no Brasil, onde o resultado eleitoral recolocou as preocupações fiscais e a composição da próxima equipe econômica no centro das atenções. O dólar, por exemplo, terminou praticamente estável na segunda-feira, a R$ 5,505, apesar da desvalorização da moeda americana no exterior.

Agora, a questão é se o alívio observado na véspera terá fôlego para se prolongar ou se as incertezas domésticas voltarão a pressionar os ativos.

O que acompanhar nesta terça-feira, 9

A agenda econômica desta terça-feira traz dois compromissos importantes para os investidores: a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no Brasil, e os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos.

Os indicadores podem ajudar a calibrar as expectativas para os juros nos dois países, em um momento em que a política monetária e as perspectivas fiscais brasileiras voltaram a ganhar peso nas decisões de investimento.

Às 8h, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, interrompendo uma sequência de cinco cortes consecutivos. O documento detalhará as justificativas da autoridade monetária para a decisão e será acompanhado de perto pelo mercado em busca de sinais sobre os próximos passos da política de juros.

O cenário doméstico também é acompanhado à luz das expectativas para a economia. No Boletim Focus divulgado na segunda-feira, os economistas consultados pelo BC elevaram, pela segunda semana consecutiva, a projeção para a Selic no fim de 2026, de 13,50% para 13,75%.

Para 2027, a estimativa de inflação subiu de 4,76% para 4,90%, enquanto a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,20% para 1,15%.

O Banco Central também divulga dados do Sistema de Valores a Receber, enquanto Anfavea apresenta números da produção de veículos em outubro.

Já a agenda internacional começa à meia-noite, com a divulgação da balança comercial da China referente a outubro. Em setembro, o país registrou superávit de US$ 133,53 bilhões. O resultado será acompanhado pelos investidores como um termômetro do comércio exterior chinês e da atividade econômica do país, com reflexos potenciais sobre commodities e empresas exportadoras.

Às 6h, o diretor do Federal Reserve Christopher Waller participa de um evento em Londres. A participação também entra no radar dos mercados, especialmente em meio à atenção dos investidores sobre os próximos passos da política monetária americana.

Nos Estados Unidos, o principal destaque da agenda é o índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro, divulgado às 10h30. Em setembro, a inflação americana subiu 0,6% na comparação mensal e 3,7% em 12 meses.

Para o núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, as referências anteriores são de alta de 0,3% no mês e de 2,6% em um ano. Os novos números serão observados pelos investidores em busca de sinais sobre a trajetória dos juros americanos.

Ao longo do dia, a agenda dos Estados Unidos também inclui discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), entre eles a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e o presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid. As declarações podem acrescentar informações sobre a avaliação dos integrantes do banco central americano a respeito da economia e da política monetária.

Na agenda política, termina nesta terça-feira o prazo para apresentação de emendas à Medida Provisória 1.399/26, que trata do Imposto Seletivo, que ganhou o apelido de "imposto do pecado".

Também está prevista uma reunião-almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e de outras frentes do setor produtivo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, para discutir a implementação da Reforma Tributária.

Temporada de balanços

No calendário corporativo, os investidores acompanham uma rodada de resultados de empresas brasileiras.

Entre os destaques estão Petrobras, Telefônica Brasil, Embraer, Engie, Energisa, Auren, Cury, Iguatemi, CSN, Vulcabras, Cruzeiro do Sul e Brisanet. No exterior, o SoftBank também está entre as companhias com resultados previstos.