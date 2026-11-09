Ibovespa fecha em alta de 2,2%, maior ganho diário desde a reeleição de Lula

O Ibovespa fechou em forte alta nesta segunda-feira, 9, recuperando o patamar dos 172 mil pontos e registrando seu maior avanço diário desde 5 de outubro, pregão seguinte ao primeiro turno das eleições, quando o índice disparou 7,70% após o resultado das urnas. O avanço das ações de bancos, mineradoras e empresas de tecnologia no exterior, somado ao alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, impulsionou a bolsa brasileira.

O principal índice da B3 subiu 2,22%, aos 172.236,05 pontos, na máxima do dia. Na mínima, chegou a 168.498,45 pontos. O volume financeiro negociado somou R$ 20,1 bilhões.

A alta desta segunda-feira é a maior desde 5 de outubro, quando o Ibovespa disparou 7,70%, aos 206.911,89 pontos, após o resultado do primeiro turno das eleições colocar Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Naquela sessão, o índice também bateu recordes de máxima intradia e de fechamento, com volume de R$ 79,3 bilhões.

Entre as principais ações do índice, os bancos tiveram um pregão positivo. O Bradesco (BBDC4) subiu 3,38%, o BTG Pactual (BPAC11) avançou 3,48%, o Itaú (ITUB4) ganhou 2,94% e o Santander Brasil (SANB11) disparou 5,22%. O Banco do Brasil (BBAS3), por outro lado, caiu 0,64%.

A Vale (VALE3) também contribuiu para a alta do índice, com valorização de 3,23%, mesmo com o minério de ferro em queda de 0,29% no mercado internacional. Na contramão do movimento positivo, as ações da Petrobras recuaram: a ordinária (PETR3) caiu 0,39% e preferencial (PETR4) perdeu 0,37%, acompanhando a forte desvalorização do petróleo.

Na ponta positiva, MBRF (MBRF3) liderou os ganhos do Ibovespa, com alta de 12,81%. Natura (NATU3) subiu 10,44%, enquanto Minerva (BEEF3) avançou 8,05%.

Entre as maiores quedas, Brava Energia (BRAV3) recuou 3,80%, Vamos (VAMO3) caiu 3,00% e PRIO (PRIO3) perdeu 1,80%.

Dólar fecha praticamente estável, apesar de queda no exterior

O dólar à vista terminou praticamente estável nesta segunda-feira, com leve queda de 0,06%, a R$ 5,505. Durante a sessão, a moeda americana oscilou entre R$ 5,489 e R$ 5,528.

O resultado ocorreu apesar da desvalorização do dólar frente a outras moedas no mercado internacional. A queda dos preços do petróleo e a recuperação das bolsas globais favoreceram o apetite por risco, mas fatores domésticos limitaram o alívio no câmbio.

No Brasil, os investidores continuam atentos à situação fiscal e à composição da próxima equipe econômica. Em pronunciamento na noite de domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal e manifestou preocupação com a dívida pública, mas não apresentou medidas concretas para estabilizar as contas do governo.

O boletim Focus divulgado nesta segunda-feira também trouxe sinais de piora nas expectativas. Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram, pela segunda semana consecutiva, a projeção para a Selic no fim de 2026, de 13,50% para 13,75%. Para 2027, a estimativa de inflação medida pelo IPCA subiu de 4,76% para 4,90%, enquanto a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,20% para 1,15%.

Na avaliação de Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, a recuperação dos ativos brasileiros reflete uma combinação de fatores externos e domésticos. Ele destaca o repique das ações de tecnologia em Nova York, o alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a recuperação dos papéis de bancos, que haviam sofrido com a reação do mercado ao resultado eleitoral.

Perri também vê uma possível mudança de tom na comunicação do governo sobre as contas públicas. Embora Lula não tenha apresentado medidas de ajuste, a menção à dívida pública em um pronunciamento nacional pode representar um sinal de maior preocupação com a questão fiscal.

"Ele sinalizar uma preocupação com a dívida num pronunciamento em rede nacional mostra uma mudança de tom que a gente vinha identificando, sobretudo no ministro Durigan, e nos dá um alento, uma esperança de que talvez a gente tenha algum ajuste de rota relevante na política fiscal daqui para frente", afirma.

Para o economista, essa percepção contribuiu para a recuperação da bolsa e para o fechamento das taxas de juros futuros. Ele ressalta, porém, que o movimento não elimina as preocupações com o cenário fiscal brasileiro.

O dólar, por sua vez, teve comportamento diferente do observado no exterior. Na avaliação de Perri, a alta da moeda em determinados momentos da sessão pode estar relacionada a fluxos financeiros e remessas de recursos para fora do país, em meio às incertezas políticas e fiscais do período pós-eleitoral.

Bolsas de Nova York disparam com recuperação de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta segunda-feira, recuperando parte das perdas da semana passada, quando a pressão sobre as empresas de tecnologia provocou uma onda de vendas no mercado americano.

O movimento positivo foi impulsionado pela recuperação de ações de tecnologia e semicondutores, além da queda expressiva dos preços do petróleo, que contribuiu para melhorar o apetite dos investidores por ativos de risco. O Dow Jones avançou mais de 1.200 pontos e voltou a superar o patamar em que havia encerrado no dia da eleição americana.

O Nasdaq subiu 2,74%, aos 25.253,14 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 2,34%, aos 7.549,94 pontos. O Dow Jones avançou 2,15%, aos 52.389,75 pontos.

A Nvidia destoou do movimento positivo. As ações da companhia recuaram 5,14% após a divulgação de informações sobre uma investigação independente envolvendo seu presidente-executivo, Jensen Huang, e um suposto relacionamento com uma mulher apontada pela inteligência americana como ligada ao serviço de espionagem chinês. A China negou a acusação.

Apesar da pressão sobre a fabricante de chips, o desempenho positivo das demais empresas de tecnologia ajudou a sustentar a recuperação dos índices. O setor continua, porém, sob atenção dos investidores diante das incertezas sobre os investimentos em inteligência artificial, os retornos esperados para os aportes em infraestrutura e as possíveis mudanças regulatórias após a vitória democrata nas eleições de meio de mandato.

Petróleo desaba e atinge menor nível em dez semanas

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira, atingindo o menor patamar em dez semanas. A desvalorização ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzir as expectativas de novos ataques americanos contra o Irã enquanto houver avanço nas negociações para encerrar o conflito.

O recuo da commodity também contribuiu para melhorar o humor dos mercados globais, ao reduzir parte das preocupações com a pressão sobre os custos de energia e os riscos de uma escalada geopolítica.

O petróleo Brent para janeiro caiu 5,85%, a US$ 92,57 por barril, na ICE. Já o WTI para dezembro recuou 4,38%, a US$ 86,85 por barril, na Nymex.

Apesar do alívio nos preços, os investidores continuam monitorando os riscos de interrupção no fornecimento global. Incidentes no Estreito de Hormuz e ataques atribuídos aos houthis contra instalações sauditas mantêm a preocupação com a segurança energética no radar.