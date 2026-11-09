Focus: mercado eleva projeção da Selic e reduz estimativa para o PIB em 2026

O mercado financeiro elevou de 13,50% para 13,75% a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 9. Os analistas também revisaram para baixo a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 1,76% para 1,75%, e elevaram a estimativa para o dólar, de R$ 5,34 para R$ 5,35.

Para 2027, a previsão da Selic permaneceu em 12,50%, enquanto a estimativa de crescimento do PIB caiu de 1,20% para 1,15%. Para 2028, os juros ficaram estáveis em 11%, e a projeção do PIB permaneceu em 1,80%. Já para 2029, a expectativa para a Selic ficou em 10,25%, enquanto a previsão de crescimento da economia permaneceu em 2%.

Inflação e juros

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, permaneceu em 5,22% para 2026.

Para 2027, a estimativa de inflação subiu de 4,76% para 4,90%. Já para 2028, a previsão ficou estável em 4%, enquanto a projeção para 2029 avançou de 3,98% para 4%.

A estimativa para o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu de 6,05% para 6,10% em 2026. Para 2027, recuou de 4,21% para 4,20%, enquanto permaneceu em 4% para 2028 e em 3,90% para 2029.

Câmbio e contas externas

A expectativa para o dólar passou de R$ 5,34 para R$ 5,35 em 2026. Para 2027, permaneceu em R$ 5,40. Já para 2028, avançou de R$ 5,40 para R$ 5,45, enquanto para 2029 ficou estável em R$ 5,50.

Para a balança comercial, a projeção de superávit em 2026 avançou de US$ 79,90 bilhões para US$ 80 bilhões. Em 2027, subiu de US$ 79,80 bilhões para US$ 79,84 bilhões. Para 2028, passou de US$ 83,02 bilhões para US$ 83,17 bilhões e, para 2029, de US$ 85 bilhões para US$ 85,30 bilhões.

A estimativa para o investimento direto no país subiu de US$ 84,5 bilhões para US$ 85 bilhões em 2026. Para 2027, permaneceu em US$ 80 bilhões, assim como para 2028 e 2029.

Já a previsão para o déficit em conta corrente permaneceu em US$ 60 bilhões em 2026. Para 2027, passou de US$ 59,35 bilhões para US$ 59,30 bilhões. Em 2028, o déficit projetado aumentou de US$ 64,61 bilhões para US$ 64,48 bilhões, enquanto para 2029 passou de US$ 62,60 bilhões para US$ 62,59 bilhões.