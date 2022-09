B3 (B3SA3) vai funcionar durante a Copa do Mundo do Catar?

A B3 (B3SA3) informou nesta segunda-feira, 19, os horários de funcionamento durante a Copa do Mundo do Catar de 2022.

"Informamos que, durante os jogos da Copa do Mundo, de 20/11 a 18/12/2022, não haverá alteração dos horários de funcionamento dos sistemas de negociação e pós-negociação", salientou a B3 em comunicado.

Na Copa do Mundo da Rússia em 2018 a B3 também não tinha alterado seus horários de funcionamento.

Entretanto, na Copa do Mundo anterior, em 2014, as negociações na então BM&F Bovespa foram anuladas no dia da estreia do Brasil, em 12 de julho.

Aquela edição da Copa do Mundo foi disputada no Brasil, mas a Seleção acabou sendo goleada de 7 a 1 pela Alemanha nas semifinais.

Confira o calendário da Copa do Mundo de 2022

Nesta segunda-feira, 19, faltam exatamente 62 dias para o início da Copa do Mundo do Catar. O jogo de estreia será entre Catar e Equador no dia 20 de Novembro, à 13h00, horário oficial de Brasília.

O Brasil está no Grupo G com as seleções da Sérvia, Suíça e Camarões. Nesta fase, a seleção brasileira joga três vezes e caso seja líder do grupo, enfrenta o segundo colocado do grupo H, que contam com as seleções: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2022?

O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro.

Datas e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022

Dia 24/11 às 16h00 - Brasil x Servia

Dia 28/11 às 13h00 - Brasil x Suíça

Dia 02/12 às 16h00 - Camarões x Brasil

Quais são os grupos da Copa do Mundo 2022?

Grupo A

CATAR

EQUADOR

SENEGAL

HOLANDA

Grupo B

INGLATERRA

IRÃ

ESTADOS UNIDOS

PAÍS DE GALES

Grupo C

ARGENTINA

ARÁBIA SAUDITA

MÉXICO

POLÔNIA

Grupo D

FRANÇA

AUSTRÁLIA

DINAMARCA

TUNÍSIA

Grupo E

ESPANHA

COSTA RICA

ALEMANHA

JAPÃO

Grupo F

BELGICA

CANADÁ

MARROCOS

CROÁCIA

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

Grupo H

PORTUGAL

GANA

URUGUAI

COREIA DO SUL

