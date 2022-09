Brasil é favorito ao título da Copa do Mundo nas plataformas de apostas

A seleção brasileira aparece como a principal favorita nas principais plataformas de apostas do país. A pouco mais de dois meses para o início da competição, a movimentação já é grande, inclusive sendo possível realizar os palpites para os jogos da primeira fase da principal competição do planeta.

No galera.bet, considerado um dos principais sites do segmento, o título da seleção brasileira está pagando a cotação de 5.50. Na sequência, aparecem Inglaterra (6.50), França (7.00), Argentina (8.00), Espanha (9.00) e Alemanha (11.00).

Entre os países considerados 'azarões', três aparecem entre os últimos: Arábia Saudita, Irã e Costa Rica, que pagam 751.00 por aposta ao vencedor. Já o Catar, país anfitrião, vem logo na sequência pagando 351.00 de cotação por aposta.

Já em outra plataforma, a Casa de Apostas, os valores são parecidos. O título do Brasil está pagando 5.60 para cada real apostado, seguido também por Inglaterra (6.60), França (7.00), Argentina (8.00), Espanha (9.00) e Alemanha (11.00).

Para quem não sabe, existe todo um trabalho de tecnologia e análise para se chegar a esses números, que estão sujeitos a mudanças com o andamento da competição. Quem explica sobre isso é Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

“Recebemos os dados estatísticos de empresas especializadas no assunto. Eles usam inclusive inteligência artificial e machine learning, também aliado ao conhecimento e sensibilidade de profissionais super capacitados, com anos de experiência. Detalham time por time, bem como o desempenho das seleções nas principais competições que disputaram as Eliminatórias, o valor dos elencos, os resultados nos últimos amistosos pré-Copa do Mundo, bem como elas chegam ao Mundial e, claro, a performance individual de cada atleta", explica o executivo.

Para o jogo de abertura da Copa entre Catar x Equador, que acontece em 20 de novembro, existe um equilibrio. Para os donos das casa, o Catar, se paga 3.50; para o Equador, 2.07, enquanto que o empate tem a cotação de 3.16, isso no site do galera.bet.

Ricardo Rosada complementa com uma informação importante: o que faz algumas cotações se alterarem durante o andamento da competição.

"Um exemplo: se o Neymar, no Brasil, se machuca e é cortado, ou o mesmo acontece com o Messi na Argentina, ou o Cristiano Ronaldo em Portugal. Se isso acontecer, obviamente que as forças podem diminuir para uma eventual partida, mas para a competição como um todo, no resultado final, possivelmente as odds deverão permanecer as mesmas", pontua.

Já na Casa de Apostas, assim como em todas as outras plataformas de apostas, os números se assemelham, com cotação de 3.10 para vitória do Catar, 2.19 para o Equador e 3.11 para o empate.

O Brasil, que estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia, é obviamente o amplo favorito, pagando 1.41 no galera.bet. Já a vitória da Sérvia paga 6.90, enquanto o empate paga 4.33. Na Casa de Apostas, a vitória canarinho paga 1.45, a da Sérvia 6.20, e o empate 4.06.

"A movimentação em torno das apostas para os jogos da Copa do Mundo já é grande, mas certamente se acentua mais perto do início. Estamos falando de uma das maiores competições do planeta, que mobiliza homens e mulheres, gente de todas as idades, e está do DNA do brasileiro esse hábito por apostar", acrescenta Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.