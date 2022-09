Caso Byron Castillo: entenda a polêmica que pode eliminar o Equador da Copa do Mundo

Comitê político da FIFA arquivou caso sobre a irregularidade na escalação do jogador da seleção equatoriana, Byron Castillo, de 23 anos, e manterá o Equador na Copa do Mundo do Catar. A decisão, ocorrida nesta sexta-feira, 16, é referente a polêmica em que jogador havia alegado não ter nacionalidade equatoriana.

Segundo julgou o comitê, pelo regulamento da Fifa, Byron pode ser considerado equatoriano e por isso decidiram arquivar. Caso a acusação fosse levada a frente, o Equador seria retirado da Copa do Mundo e o Chile ganharia a vaga.

Por que o Equador pode ser eliminado da Copa do Mundo?

A Federação Chilena solicitou a Fifa que o Equador perdesse 8 pontos nas Eliminatórias, referente aos jogos em que Byron foi escalado. Dos jogos, dois deles seria contra o próprio Chile e com a perda, a seleção chilena ganharia 6 pontos subindo para a quarta colocação. O Equador terminou em quarto colocado com 26 pontos, enquanto o Chile ficou em sétimo com 19.

Quem é Byron Castillo?

Atualmente defendendo o León do México, Byron Castillo, de 23 anos, já foi procurado pelo Santos no início do ano. Ele também teve passagem pelo Barcelona do Equador.

Byron chegou a ser dispensado da seleção sub-17 e sub-20 do Equador, justamente pelas suspeitas de ser colombiano. Em agosto de 2021, sua naturalidade equatoriana foi confirmada pela federação.

Entenda o caso de Byron Castillo

Segundo apuração do jornal Daily Mail, Byron Castillo teria confessado em um áudio gravado que teria nascido Tumaco, cidade da Colômbia que faz fronteira com o Equador, em 1995. O jogador ainda teria falado que falsificou sua documentação.

