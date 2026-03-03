Aversão ao risco derruba ações asiáticas e eleva preço do petróleo

A guerra envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos desencadeou uma forte onda de aversão ao risco nos mercados financeiros globais nesta terça-feira, 3, com queda generalizada nas principais bolsas da Ásia.

O mercado da Coreia do Sul foi um dos mais atingidos no pregão, com o índice Kospi registrando seu pior desempenho em 19 meses, despencando mais de 7% no retorno das negociações após um feriado público.

O recuo foi impulsionado por grandes empresas de tecnologia, como a Samsung Electronics e a SK Hynix, cujas ações caíram aproximadamente 10% e 12%, respectivamente.

Já as ações de empresas do setor de defesa sul-coreano dispararam, com alguns papéis registrando altas superiores a 20%.

No Japão, o índice Nikkei 225 recuou 3,06%, prejudicado pelo setor de consumo cíclico, enquanto o Topix registrou uma queda de 3,24%.

Na China continental, o índice CSI 300 fechou em baixa de 1,54%, e o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,25% em sua hora final de operação.

O índice australiano S&P/ASX 200, que havia registrado ganhos marginais na segunda-feira, 2, encerrou o dia com uma desvalorização de 1,34%.

Escalada do petróleo e Ormuz

No setor de energia, os preços do petróleo ampliaram sua trajetória de alta após o Irã fechar o Estreito de Ormuz, responsável por um terço do escoamento global do óleo.

Dados da Kpler, consultados pela CNBC, indicam que mais de 14 milhões de barris por dia transitaram pelo local no ano passado, mostrando sua relevância.

Como reflexo direto dessa instabilidade, os contratos futuros do petróleo nos EUA avançaram 2,16%, alcançando US$ 72,78 por barril.

Já o Brent registrou alta de 2,78%, chegando a US$ 79,91 por barril durante a madrugada, no horário de Nova York.

Reflexos em Wall Street

O índice Dow Jones chegou a operar em queda de quase 600 pontos em seus níveis mínimos na última sessão, alta volatilidade que seguiu o cenário de instabilidade na Ásia.

Todavia, os índices S&P 500 e Nasdaq Composite conseguiram uma recuperação tardia, fechando com altas marginais de 0,04% e 0,36%, respectivamente, após reverterem perdas consideráveis registradas ao longo do dia.