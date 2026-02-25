Samsung apresenta linha Galaxy S26 e aposta que IA será o novo motivo para trocar de celular

A Samsung Electronics apresentou sua nova linha Galaxy S26 nesta quarta-feira, 25, com uma aposta clara: menos mudanças visuais, mais inteligência artificial — e um discurso forte, e ainda escasso no segmento Android, sobre privacidade no mundo real.

Anunciados em evento em San Francisco, e também em São Paulo, os aparelhos incluem o Galaxy S26 Ultra, o Galaxy S26 Plus e o Galaxy S26. Os preços colocam a Samsung em confronto direto com a linha iPhone 17, da Apple. O Ultra mantém o valor do antecessor, mas o Plus e o modelo padrão ficaram US$ 100 mais caros, movimento que pode refletir a pressão ainda existente na cadeia global de chips de memória.

A empresa também revelou dois novos fones: Galaxy Buds 4 Pro e Galaxy Buds 4. Todos os produtos já estão em pré-venda e chegam às lojas em 11 de março.

Menos hardware, mais IA

A estratégia é ousada. Em vez de apostar em redesign radical ou salto significativo de hardware, a Samsung coloca a IA no centro da experiência. É um risco em um mercado no qual muitos consumidores só trocam de aparelho quando há mudanças físicas visíveis. Não por acaso, o recorde recente de vendas da Apple coincidiu com a chegada do iPhone 17, que trouxe novo visual e cores inéditas.

Ainda assim, a Samsung tenta convencer o consumidor de que a próxima grande atualização não está no design — mas no software.

O principal destaque do modelo Ultra é o novo “Privacy Display”, um modo que reduz drasticamente a visibilidade da tela de 6,9 polegadas quando vista de ângulos laterais, superiores ou inferiores.

Na prática, a tecnologia dispensa o uso de películas de privacidade. O sistema funciona desligando pixels responsáveis pela visibilidade fora de ângulo. O recurso pode ficar ativo o tempo todo ou ser configurado para ativar automaticamente ao abrir aplicativos sensíveis, como apps bancários, Gmail ou Slack. Também pode proteger apenas notificações ou ser acionado sempre que o usuário inserir senha ou PIN.

Sem a necessidade de película externa, o usuário aproveita melhor o revestimento antirreflexo do display que, segundo demonstrações iniciais, lida melhor com brilho do que o iPhone 17.

No design, a Samsung abandona as laterais de titânio e retorna ao alumínio, reduzindo peso e espessura. O S26 Ultra é apresentado como o modelo mais leve e fino da linha.

As câmeras mantêm as resoluções: 200 MP no sensor principal e 50 MP nas lentes de zoom. A diferença está na abertura maior, que permite captar mais luz em ambientes escuros. O modo Nightography foi otimizado para identificar o ruído específico de cada lente e removê-lo automaticamente em vídeos.

O Ultra também é o mais rápido para carregar: suporta 65W com fio, chegando a 75% da bateria em 30 minutos, além de 25W sem fio. A câmara de vapor interna foi ampliada para uma dissipação de calor mais eficiente. A S Pen continua integrada, mas sem novidades relevantes.

Os modelos de 6,7 polegadas (Plus) e 6,2 polegadas (S26) seguem mais conservadores. Ambos utilizam o Snapdragon 8 Elite Gen 5, da Qualcomm.

As câmeras não receberam mudanças estruturais, mas ganharam novos recursos de software. Um deles é o “Horizontal Lock” dentro do modo Super Steady, que mantém o horizonte nivelado mesmo com rotação física do aparelho — recurso com apelo para criadores de conteúdo.

A Samsung também incorporou edição de imagens por linguagem natural. O usuário pode descrever alterações desejadas e a IA generativa executa as mudanças. Funções como triagem de chamadas e detecção de golpes em tempo real também foram adicionadas.

IA como plataforma: Gemini e Perplexity

A Samsung está aprofundando sua estratégia multiagente. A linha S26 terá integração nativa com a IA da Perplexity. O assistente pode ser acionado por comando de voz (“Hey Plex”) e terá acesso profundo a aplicativos como Notas, Calendário, Galeria e Relógio. Nos próximos meses, a integração chegará também ao navegador Samsung Internet.

Ao mesmo tempo, o Google Gemini segue como assistente padrão. A novidade mais relevante é a automação de ações por comando de voz. Um usuário pode dizer, por exemplo, “me chame um Uber para o aeroporto”, e o sistema executa as etapas automaticamente, exibindo o processo em tempo real e exigindo confirmação final antes da conclusão. A Uber é parceira inicial, mas a Samsung espera incluir empresas como Instacart e DoorDash.

O recurso antecipa um foco maior do Android 17 em ações automatizadas.

O Circle to Search, do Google, também foi aprimorado e agora permite múltiplas seleções simultâneas.

Por fim, o Now Brief, recurso que entrega resumos inteligentes ao longo do dia, passa a usar notificações e padrões de uso para oferecer uma visão mais personalizada na tela de bloqueio.